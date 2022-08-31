Ср, 31.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На внеочередном заседании Рийгикогу обсудит законопроекты, касающиеся рынка электроэнергии

BNS
На внеочередном заседании Рийгикогу обсудит законопроекты, касающиеся рынка электроэнергии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

В среду на внеочередном заседании Рийгикогу обсудит два законопроекта, касающихся рынка электроэнергии – в одном из них Эстония ставит цель перейти на возобновляемую энергию к 2030 году.

Как передала пресс-служба парламента, по предложению правительства спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал внеочередную сессию 31 августа в 16:00. На повестке дня первое чтение двух законопроектов: инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в Закон о конкуренции и инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства.

Внеочередная сессия продлится до исчерпания повестки дня.

Ключевые слова
Наверх