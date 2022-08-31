На внеочередном заседании Рийгикогу обсудит законопроекты, касающиеся рынка электроэнергии

Как передала пресс-служба парламента, по предложению правительства спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал внеочередную сессию 31 августа в 16:00. На повестке дня первое чтение двух законопроектов: инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в Закон о конкуренции и инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства.