В среду на внеочередном заседании Рийгикогу обсудит два законопроекта, касающихся рынка электроэнергии – в одном из них Эстония ставит цель перейти на возобновляемую энергию к 2030 году.
На внеочередном заседании Рийгикогу обсудит законопроекты, касающиеся рынка электроэнергии
На внеочередном заседании Рийгикогу обсудит законопроекты, касающиеся рынка электроэнергии
Как передала пресс-служба парламента, по предложению правительства спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал внеочередную сессию 31 августа в 16:00. На повестке дня первое чтение двух законопроектов: инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в Закон о конкуренции и инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства.
Внеочередная сессия продлится до исчерпания повестки дня.
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