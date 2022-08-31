В Вильнюсе открывается конгресс «Свободной России»

Движение «Российский комитет действия» организует конференцию в Вильнюсе 31 августа. По словам оранизаторов, мероприятие соберет россиян, которые открыто выступают против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, которые поддерживают народ Украины, противостоящий диктатуре Владимира Путина.

Отмечается, что в дискуссиях должны участвовать российские оппозиционные политики, правозащитники, эксперты, журналисты.

Также в мероприятии примут участие министр обороны Латвии Артис Пабрикс, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрикс Ильвес, советник президента Украины Алексей Арестович, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас и депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс.

Цель конгресса – объединить ту часть российского общества, которая наиболее активно выступает против военной агрессии России, поддерживает Украину и прилагает усилия для противостояния режиму Владимира Путина.