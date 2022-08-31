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Страны Балтийского моря хотят ускорить отказ от российской энергии

BNS
Страны Балтийского моря хотят ускорить отказ от российской энергии
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Фото иллюлстративное
Фото иллюлстративное Фото: giSpate/ Shutterstock

Страны Балтийского моря договорились ускорить постепенный отказ от российской энергетики и развивать ветроэнергетические мощности. Установлена цель в ближайшие восемь лет увеличить их почти в семь раз – с 2,8 до 19,6 гигаватт.

Декларация подписана министрами энергетики на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря, состоявшемся во вторник в Копенгагене. В ближайшее время внимание будет направлено на расширение сотрудничества в сфере импорта сжиженного природного газа (СПГ), включая строительство необходимой инфраструктуры (порты и СПГ-терминалы).

«Нам необходимо создать тесно интегрированный, хорошо связанный региональный энергетический рынок, чтобы обеспечить бесперебойные поставки энергии, доступные цены для наших потребителей и сопротивление российскому энергетическому шантажу. Мы договорились двигаться в направлении большей интеграции рынка, поскольку только так мы можем повысить нашу безопасность и конкурентоспособность», – говорится в заявлении министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса.

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