Президент Украины Зеленский наградил орденами двух эстонцев

Согласно публикации на сайте канцелярии президента от 23 августа, гендиректор Генерального директората мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенрик Хололей награжден орденом «За заслуги» третьей степени.

В числе сотни награжденных немало известных политиков и общественных деятелей как из стран Европы, так и из других стран мира.