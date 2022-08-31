Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подписал указ о награждении орденами за заслуги перед Украиной, в числе награжденных есть и граждане Эстонии.
Президент Украины Зеленский наградил орденами двух эстонцев
Президент Украины Зеленский наградил орденами двух эстонцев
Согласно публикации на сайте канцелярии президента от 23 августа, гендиректор Генерального директората мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенрик Хололей награжден орденом «За заслуги» третьей степени.
Комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон награждена орденом князя Ярослава Мудрого третьей степени.
В числе сотни награжденных немало известных политиков и общественных деятелей как из стран Европы, так и из других стран мира.