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Президент Украины Зеленский наградил орденами двух эстонцев

BNS
Президент Украины Зеленский наградил орденами двух эстонцев
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Хенрик Хололей.
Хенрик Хололей. Фото: Andres Raudjalg

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подписал указ о награждении орденами за заслуги перед Украиной, в числе награжденных есть и граждане Эстонии.

Согласно публикации на сайте канцелярии президента от 23 августа, гендиректор Генерального директората мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенрик Хололей награжден орденом «За заслуги» третьей степени.

Комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон награждена орденом князя Ярослава Мудрого третьей степени.

В числе сотни награжденных немало известных политиков и общественных деятелей как из стран Европы, так и из других стран мира.

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