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Из-за дорогого газа рост цен еще долго будет оставаться быстрым

Эркки Эрилайд
Из-за дорогого газа рост цен еще долго будет оставаться быстрым
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Цены на продукты питания на мировом рынке по-прежнему очень высоки, но даже в их повышении можно усмотреть некоторое облегчение. Уже в ближайшие месяцы, но особенно в следующем году, ожидается сильное падение спроса, что должно сдержать инфляцию, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Цены на продукты питания на мировом рынке по-прежнему очень высоки, но даже в их повышении можно усмотреть некоторое облегчение. Уже в ближайшие месяцы, но особенно в следующем году, ожидается сильное падение спроса, что должно сдержать инфляцию, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Madis Veltman

Экономисты недоумевают: если в начале лета было точно известно, что бурный рост потребительских цен закончится в этом году, то сейчас прогнозы куда более мрачные. Экономисты, опрошенные Consensus Economics, повысили свои прогнозы инфляции в зоне евро на 2023 год в среднем до более чем четырех процентов, что вдвое выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в два процента и почти на треть выше, чем ожидалось в июне.

Предсказать дальнейшие изменения цен практически невозможно, потому что вместо рациональности на трейдеров влияет страх перед закрытием российских газовых кранов. Газ также влияет на цену на электроэнергию и, следовательно, на цену почти всех других продуктов и услуг по всей Европе.

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