Из-за дорогого газа рост цен еще долго будет оставаться быстрым

Цены на продукты питания на мировом рынке по-прежнему очень высоки, но даже в их повышении можно усмотреть некоторое облегчение. Уже в ближайшие месяцы, но особенно в следующем году, ожидается сильное падение спроса, что должно сдержать инфляцию, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Экономисты недоумевают: если в начале лета было точно известно, что бурный рост потребительских цен закончится в этом году, то сейчас прогнозы куда более мрачные. Экономисты, опрошенные Consensus Economics, повысили свои прогнозы инфляции в зоне евро на 2023 год в среднем до более чем четырех процентов, что вдвое выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в два процента и почти на треть выше, чем ожидалось в июне.