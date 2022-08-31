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Департамент социального страхования начинает предоставлять услугу семейной медиации

BNS
Департамент социального страхования начинает предоставлять услугу семейной медиации
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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное Фото: Михкель Марипуу

Департамент социального страхования с четверга начинает предоставлять услугу семейной медиации. Теперь родители могут воспользоваться этой возможностью бесплатно. До этого семейная медиация финансировалась местными самоуправлениями, либо осуществлялась за счет самих семей, сообщила накануне BNS пресс-служба департамента.

Каждый год в суд поступает почти четыре тысячи заявлений с просьбой помочь в разрешении вопросов, касающихся детей. Почти четверть обращений в отдел защиты детей Департамента социального страхования в 2021 году составляли вопросы, связанные с семейным правом и правом попечительства. По телефону помощи детям в прошлом году было принято 872 звонка, касающихся вопросов опеки.

«Согласно исследованиям и международной практике, в ходе семейной медиации выше вероятность достичь соглашения в вопросах, касающихся благополучия ребенка, алиментной помощи и организации порядка общения. В пользу предоставления этой услуги государством сыграло несколько факторов: желание помочь семьям, и обеспечить ее качество и доступность на едином уровне во всей Эстонии», – пояснила генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, цель семейной медиации заключается в том, чтобы в результате совместного обсуждения между родителями и медиатором определялся лучший из возможных вариантов и исходящий из интересов ребенка распорядок жизни, который подходил бы и ребенку, и родителям. «Государственная услуга семейной медиации не ставит перед собой цели восстановить семейные отношения в паре, она направлена на то, чтобы спорящие стороны могли достигнуть такой договоренности об обустройстве жизни ребенка, которая в первую очередь исходила бы из его интересов и устраивала бы обоих родителей», – сказала Рийсало.

Вместе со вступлением в силу закона начнется тесная работа с судами. Когда в суд будет поступать заявление, касающееся алиментной помощи ребенку, либо порядка общения с ним, суд в первую очередь будет направлять родителей к семейному медиатору. Исключением станут семьи, в которых один родитель применял насилие по отношению к другому, или к ребенку.

Нововведением станет и то, что к процессу будет привлекаться сам ребенок. Это позволит лучше узнать его собственное мнение и учесть его при принятии решения. При привлечении ребенка к семейной медиации будут учитываться его возраст и готовность участвовать в этом процессе.

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