Графики ⟩ Повышение цен в Эстонии обрушило экономический рост

По словам ведущего специалиста Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, хотя ВВП в текущих ценах вырос на 17,8%, под влиянием постоянного быстрого роста цен экономика в реальной стоимости осталась почти на уровне второго квартала прошлого года. «Из-за влияния ценовых факторов значительного роста не показали ни поступление налогов, ни добавленная стоимость», – заметил Мюурсепп.

Двигателем эстонской экономики по-прежнему является сфера информации и связи, которая оказала явное наибольшее положительное влияние на рост экономики. За ней последовала профессиональная, научная и техническая деятельность. Второй квартал подряд положительное влияние оказывает сфера услуг по проживанию и питанию, которая до сих пор восстанавливается после вызванного коронавирусом кризиса. Ввиду роста цен влияние на рост экономики большинства сфер было отрицательным. Наибольшее отрицательное влияние оказали обрабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, сельскохозяйственный сектор и торговля.

Во втором квартале замедлился рост частного потребления, которое выросло на 4,8%. Если потребление эстонцев за границей все еще не достигло докоронавирусного уровня, то на родине затраты, связанные с проведением времени вне дома, превысили докризисные. Быстрый рост расходов у населения можно было отметить в затратах на ткани и одежду, рестораны и отели, а также на досуг и культуру. Некоторый спад можно отметить в затратах на образование и здравоохранение.

Спад инвестиций (-23,3%) по сравнению с предыдущими кварталами был несколько более медленным. Причиной спада прежде всего послужили инвестиции предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-86,5%). Несмотря на сложные времена в промышленности, увеличились инвестиции предприятий в здания и сооружения (12,9%), а также в транспортные средства (7,5%). Инвестиции правительственного сектора во втором квартале сократились на 11,0%.

Во внешней торговле в минувшем квартале доминировали группы товаров, связанные с энергетикой. Под влиянием электроэнергии, кокса и нефтепродуктов, а также сырой нефти и природного газа экспорт товаров снизился на 0,4% и импорт увеличился на 5,6%. В сфере услуг большую роль сыграли туристические, транспортные и компьютерные услуги. В частности, продажа услуг выросла на 17,1%, а закупка услуг сократилась на 13,6%. В совокупности торговый баланс остался в минусе почти на 200 миллионов.

В сравнении с предыдущим кварталом откорректированный посезонно ВВП упал на 1,3% и в сравнении со вторым кварталом 2021 года вырос на 0,3%.