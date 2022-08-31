Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался минувшей ночью в Москве на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Слова соболезнования выразили ведущие мировые лидеры, но не Кремль. Rus.Postimees собрал реакцию на смерть политика, который изменил мир в конце ХХ века, и эти изменения влияют на всех и треть века спустя.
«То, что Путин делает каждый день, Горбачев не сделал ни разу».
Джо Байден, 46-й президент США
Михаил Горбачев был человеком замечательного видения. Когда он пришел к власти, холодная война длилась почти 40 лет, а коммунизм – еще дольше, что имело разрушительные последствия. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели мужество признать, что необходимо что-то менять. Как член сенатского комитета по международным отношениям, я видел, как он делал это и многое другое. Как лидер СССР, он работал с президентом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, к облегчению людей во всем мире, молящихся о прекращении гонки ядерных вооружений.
После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений.
Это были действия редкого лидера: человека с воображением, способного увидеть, что другое будущее возможно, и с мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей.
Даже спустя годы после ухода с поста он все еще был глубоко занят. Когда г-н Горбачев посетил Белый дом в 2009 году, мы с ним долго говорили о текущей работе наших стран по сокращению ядерных арсеналов США и России. Было легко понять, почему так много людей во всем мире высоко ценят его.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир.
Эммануэль Макрон, президент Франции
Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю.
Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши
Он беспрецедентно увеличил объем свободы порабощенных народов Советского Союза, подарив им надежду на более достойную жизнь.
Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы
Я помню, когда в 1982-1985 годах генсеков одного за другим отключали от кислорода, Михаил Горбачев вызывал эйфорию на Западе. Не сразу, а чуть позже – конец холодной войны, объединение Германии... Но он был лидером криминальной тусовки, а природу не изменишь даже гласностью. Хотя он, конечно, способствовал расколу партийного монолита. А литовцы и другие умело использовали ситуацию для восстановления независимости.
Он был преступником, – с точки зрения демократического государства – отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. И он не раскаялся. Это такая память, хотя о мертвых говорят или хорошо, или ничего. Ну, не в этот раз. Единственный его плюс под конец – он подписал капитуляцию СССР. Покончил ли он с холодной войной и разрушил ли Берлинскую стену? Нет. Это сделали народы, которые хотели свободы.
Виктор Шендерович, писатель
Если бы не Горбачев и перемены, связанные с его именем, моя жизнь сложилась бы иначе. До какой степени иначе, тоскливо даже думать... Как нам повезло, какой счастливый билетик вытащил нам, дуракам, попугай истории. Как бездарно мы распорядились выигрышем. Но это уже другая тема. Спасибо за шанс, дорогой Михаил Сергеевич. Светлая память.
Кондолиза Райс, 66-й государственный секретарь США
Я опечалена известием о кончине Михаила Горбачева. Он был человеком, который пытался обеспечить лучшую жизнь своему народу. Его жизнь имела важное значение, потому что без него и его мужества было бы невозможно мирно положить конец холодной войне.
Александр Рар, политолог, научный директор германо-российского форума, советник "Газпрома" по европейским вопросам
Скончался Михаил Сергеевич Горбачев. Кто из политиков ХХ века так изменил ход истории? Вечная память.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного ее завершения. Во времена путинской агрессии в Украине неустанная приверженность Горбачева открытию советского общества остается примером для всех нас.
Артемий Троицкий, музыкальный критик, журналист, писатель
Умер Горбачев. Он не без греха, конечно, но, по большому счету, единственный нормальный правитель нашей дикой территории со времен, пожалуй, Александра II… Не садист, не вор, не идиот, не властолюбец. Спасибо ему за многое хорошее! Мир праху и земля пухом. А споры потом. ХХ век, чао!
Урсула Фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии
Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем. Покойтесь с миром, Михаил Горбачев.
Арнольд Шварценеггер, актер и политик
Есть старая поговорка: never meet your heroes (с англ. — «никогда не знакомься со своими кумирами»). Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни. Представьте, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться и сказать: «Это не работает для людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?» Именно так он поступил в старом Советском Союзе. Его навсегда запомнят, как героя, разрушившего коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти. Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он очень рад воссоединению со своей дорогой Раисой, еще раз переживая одну из величайших историй любви всех времен. Когда вы увидите возможность повлиять на ситуацию, оставить лучший мир для следующего поколения, я надеюсь, вы подумаете о Михаиле Горбачеве и спросите себя: «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?» Я знаю, что я поступлю так.
Сергей Шелин, российский журналист
Как похвалить покойного, чтобы не вышло длинно? То, что Путин делает каждый день, Горбачев не сделал ни разу.
Сергей Елкин, карикатурист
Чтобы не длинно? - Дареной свободе в зубы не смотрят
Фумио Кишида, премьер-министр Японии
Как верховный лидер Советского Союза господин Горбачев сыграл важную роль в преодолении послевоенного раскола в Европе и конфронтации между Востоком и Западом. Он оставил после себя большое достижение в качестве мирового лидера, выступающего за отмену ядерного оружия. Я считаю, что г-н Горбачев, обладавший прекрасным стратегическим видением и решительностью при его исполнении, сыграл очень важную роль. Я еще раз хотел бы выразить свою глубочайшие соболезнования в память о его достижениях.
Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН
Я был глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны. От имени Организации Объединенных Наций выражаю искренние соболезнования семье Михаила Горбачева, народу и правительству Российской Федерации. Получив в 1990 году Нобелевскую премию мира, он заметил, что «мир — это не единство в сходстве, а единство в разнообразии». Он применил это жизненно важное понимание на практике, следуя по пути переговоров, реформ, прозрачности и разоружения. В более поздние годы Михаил Горбачев принял новый вызов, столь же жизненно важный для благополучия человечества: создание устойчивого будущего путем культивирования гармоничных отношений между людьми и окружающей средой. Именно в этом духе он основал Международный Зеленый Крест. Мир потерял выдающегося мирового лидера, убежденного сторонника разнообразия и неутомимого борца за мир.
Лев Шлосберг, лидер псковского отделения единственной антивоенной партии РФ «Яблоко»
Горбачев – единственный из современных политиков, о котором можно сказать, что он изменил мир. Измененный мир ему за это благодарен и почитает его как политического титана, а выросшая на руинах СССР Россия так и не смогла определиться, чем она занята: великодержавной ностальгией по большевистской империи или строительством современной демократии. Миллионы освобожденных им граждан России не любят (если не сказать – ненавидят) Горбачева именно за полученную ими свободу. Они не нуждались в ней, не были к ней готовы, и этот «дар напрасный, дар случайный» застал их врасплох. Нельзя сказать, что Горбачев опередил время – он одним из немногих мировых лидеров интуитивно точно услышал его и по мере сил следовал за ним, пока не устал и не отстал. Но этот его рывок до сих пор движет миром, а освобожденные соотечественники именно его – больше, чем кого-либо – винят в том, что плоды свободы оказались для них несъедобными.
Он не мог ставить перед собой и не ставил, конечно, цель развалить СССР. Он не ставил перед собой цель развалить КПСС. Он, поднявшись на вершину власти, живым крестьянским умом увидел неестественность происходившего со страной и попытался запустить механизмы жизни в дряхлеющем теле. Его Перестройка – это в первую очередь попытка реанимации умиравшей советской системы. Но освобожденные им силы жизни не согласились развиваться в существовавших формах, они искали совершенно другие, соответствующие себе, жизненные пути, и с этого момента он вступил в гонку с ускоряющимся временем, которую в конце концов тактически как носитель власти проиграл, потому что вызовы жизни оказались сложнее всех предполагаемых им вариантов развития событий.
Он – первым из мировых политиков – в 1986 году выдвинул идею безъядерного мира. Он, выходец из тоталитарной КПСС, смог подняться до понимания и выражения европейских гуманитарных ценностей на уровне, превосходившем уровень понимания основ мировой политики современными ему лидерами ведущих стран Запада, в том числе США. Он честно заслужил Нобелевскую премию мира. Он показал, наконец, что первое лицо государства может быть человеческим, может быть человеком в первую очередь, может любить свою жену, может быть верным и преданным мужчиной, а не манекеном. Может плакать, наконец.
Всю свою политическую жизнь на вершине власти он не усиливал, а ослаблял личную власть, способствовал (часто сам того не желая, но полностью сознавая смысл происходящего) созданию новых центров силы, новых векторов влияния, новых политических институтов.
Его выбор в пользу свободы оказался сильнее, чем он сам. Сильнее, чем выросшая в несвободе страна. Сильнее, чем выстрадавший свободу, но не осознавший всех ее вызовов народ. Он выбрал стране и миру «шинель на вырост», и многим оказалось в ней очень неуютно, пусто, холодно. Если бы мы могли помнить чувство только что родившегося на свет ребенка, это, наверно, было бы очень похоже.
Он пожертвовал личной властью ради общественной свободы.
Он подал пример уважения к свободе как главному жизненному институту, главной общественной ценности современности. Он подал самый сильный во второй половине ХХ века импульс для создания стратегически новой для России и мира системы глобальных политических координат. Борис Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, десятки мировых лидеров – все они жили, действовали, живут и действуют в эпоху Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР.
Он выбрал свободу и для них тоже. Мир все еще пытается вырасти до размеров «шинели Горбачева.
P.S. На момент публикации первые лица РФ не прокомментировали кончину того, кто сделал возможной их власть. Судя по всему, ждут слов Путина. Как заявил минувшей ночью его пресс-секретарь, «президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева». «Утром он направит телеграмму соболезнования родным и близким», - уточнил Дмитрий Песков. В официальной философии Кремля Горбачев является человеком, который допустил «геополитическую катастрофу», то есть развал СССР.