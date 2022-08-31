«То, что Путин делает каждый день, Горбачев не сделал ни разу».

Есть старая поговорка: never meet your heroes (с англ. — «никогда не знакомься со своими кумирами»). Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни. Представьте, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться и сказать: «Это не работает для людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?» Именно так он поступил в старом Советском Союзе. Его навсегда запомнят, как героя, разрушившего коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти. Теперь он принадлежит истории, и я знаю, что он очень рад воссоединению со своей дорогой Раисой, еще раз переживая одну из величайших историй любви всех времен. Когда вы увидите возможность повлиять на ситуацию, оставить лучший мир для следующего поколения, я надеюсь, вы подумаете о Михаиле Горбачеве и спросите себя: «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?» Я знаю, что я поступлю так.



Сергей Шелин, российский журналист