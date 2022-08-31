Весной введут более строгие ограничения для самокатов

Клаас рассказал, что встреча была конструктивной, потому что и полиция, и город, и Bolt хотят решить существующие проблемы. «Самокаты никуда не денутся, это точно», – заверил мэр. По его мнению, поскольку в городе активно используется 600 зеленых самокатов, это лидер рынка, поэтому осуществленные им изменения будут иметь немедленный эффект.