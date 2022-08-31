Из-за роста Euribor банк призывает жителей Эстонии проверить свои обязательства

Сейчас мы находимся в ситуации, когда рост Euribor все больше сказывается на бюджетах людей, и суммы, связанные с процентной ставкой, могут еще больше вырасти в ближайшем будущем.

«Очень важно следить за тем, как начинает меняться экономическая картина, и в каком направлении движутся тенденции. Для кредита в размере 100 000 евро, если Euribor повышается на один процент, это означает дополнительные расходы в размере около 50 евро в месяц. С другой стороны, при четырехпроцентной ставке она будет более значительной – 200 евро. Такие сценарии обязательно нужно учитывать при получении кредита или принятии решений по уже взятому кредиту», – подчеркивает руководитель отдела розничного банкинга Luminor.

Большинство кредитов на покупку жилья привязаны к шестимесячной ставке Euribor, которая была отрицательной семь лет подряд и вновь стала положительной в начале июня этого года. Хотя ставка Euribor в течение долгого времени была отрицательной, она не была такой всегда. Исторически есть примеры, когда ставка Euribor достигала пяти процентов.

Поскольку повышение процентных ставок может оказать давление на способность многих людей сводить концы с концами, Корк сказал, что стоит заново рассмотреть все обязательства и подумать, есть ли возможность сэкономить. Банки также ищут способы повысить доверие населения в свете повышения Euribor.

«Одна из возможностей – зафиксировать процентную ставку по жилищному кредиту на определенный срок. В этом случае к существующей процентной ставке по кредиту добавляется маржа за фиксацию, но платеж по жилищному кредиту остается неизменным в течение, скажем, пяти лет, что облегчает планирование расходов», – поясняет Корк.

По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor, текущие признаки указывают на то, что снижение цены не произойдет в ближайшее время. Поэтому просмотр всех обязательств – единственное разумное решение в сложившейся ситуации.