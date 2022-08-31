В Германии пытались поджечь детский сад с украинскими детьми

В восточногерманском городе Лейпциг неизвестные в конце минувшей недели пытались поджечь детский сад, куда ходят дети беженцев из Украины, сообщила газета Bild во вторник, 30 августа. Как сообщает издание, злоумышленники разлили возле входа в садик Entdeckerland в районе Грюнау легковоспламеняющуюся жидкость, похожую на спирт или бензин, и подожгли ее.

Серьезного пожара, однако, не возникло, от пламени лишь слегка повредилась входная дверь. Поскольку нападение произошло уже после закрытия садика, пострадавших нет.

Садик Entdeckerland расположен в семистах метрах от приюта для беженцев, который ранее, вечером 26 августа, забросали горящими предметами. Поскольку садик и приют находятся лишь в восьми минутах ходьбы друг от друга, полиция не исключает связи между двумя нападениями.

Следствие не исключает политической подоплеки

Правоохранительные органы опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и посты в социальных сетях в поисках улик, которые позволят раскрыть эти преступления.