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Фото ⟩ Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

Мерле Ралльманн
Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль
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Дерево упало на автомобиль с финскими номерами.
Дерево упало на автомобиль с финскими номерами. Фото: Erakogu

Во вторник, 30 августа, сильные порывы ветра поломали деревья в нескольких местах на дорогах Пярнумаа. Это прибавило работы спасателям.

В 15:39 в Спасательный департамент поступило сообщение, что на тропе здоровья в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте ель упала на кабель. Спасатели смотали кабель и огородили территорию лентой, ель убрали с тропы здоровья.

Спасатели убрали с дороги упавшее дерево. 
Спасатели убрали с дороги упавшее дерево. Фото: Erakogu

В 16:16 спасателей вызвали на улицу Лыуна в Пярну, где на припаркованный автомобиль Volvo упало дерево. Спасатели распилили дерево и убрали ветки и другой мусор с проезжей части. Люди в этом инциденте не пострадали.

Последствия сильного ветра в Пярну. 
Последствия сильного ветра в Пярну. Фото: Erakogu

В 16:34 в Центр тревоги снова поступило сообщение, что на дорогу в волости Хяэдемеэсте, на этот раз в деревне Орайыэ, упало дерево. Спасатели убрали препятствие с дороги.

Сегодня ветки поваленного дерева сложены на обочине дороги. 
Сегодня ветки поваленного дерева сложены на обочине дороги. Фото: Urmas Luik
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