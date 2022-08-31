Фото ⟩ Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

В 15:39 в Спасательный департамент поступило сообщение, что на тропе здоровья в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте ель упала на кабель. Спасатели смотали кабель и огородили территорию лентой, ель убрали с тропы здоровья.

Спасатели убрали с дороги упавшее дерево. Фото: Erakogu

В 16:16 спасателей вызвали на улицу Лыуна в Пярну, где на припаркованный автомобиль Volvo упало дерево. Спасатели распилили дерево и убрали ветки и другой мусор с проезжей части. Люди в этом инциденте не пострадали.

Последствия сильного ветра в Пярну. Фото: Erakogu

В 16:34 в Центр тревоги снова поступило сообщение, что на дорогу в волости Хяэдемеэсте, на этот раз в деревне Орайыэ, упало дерево. Спасатели убрали препятствие с дороги.