Денег куры не клюют: в каких эстонских компаниях можно зарабатывать в два раза больше средней зарплаты

По данным Департамента статистики, самую большую среднюю брутто-зарплату получают работники эстонских стартапов в возрасте 41-50 лет – 3505 евро в месяц. За ними следуют работники в возрасте 31-40 лет с месячной зарплатой 3224 евро. Возраст большинства работников стартап-сектора составляет 21-30 лет (45%) и 31-40 лет (41%), сообщает Startup Estonia.

Средняя брутто-зарплата работников эстонского происхождения в стартап-компаниях в первом полугодии составила 2771 евро. Всего полгода назад, в конце 2021 года, заработная плата эстонских работников составляла 2462 евро, что показывает рост на 12,5 процента. При этом средняя брутто-зарплата иностранных рабочих составляла целых 2959 евро в месяц.

За полгода зарплаты сотрудников стартап-компаний выросли на 9,6 процента.

Эве Пеэтерсон. Фото: Remo Tõnismäe

«Глобальная конкуренция за высококвалифицированных сотрудников, необходимых для развития технологического сектора, в последние годы была чрезвычайно жесткой, и Эстонии приходится конкурировать с глобальными центрами притяжения, такими как Силиконовая долина, Лондон и Нью-Йорк. Поэтому заработная плата иностранных рабочих в эстонских стартапах даже выше, чем в среднем по отрасли. Конечно, высокий уровень инфляции в Эстонии также играет роль в быстром росте заработной платы», – прокомментировала руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон.

По данным Налогово-таможенного департамента, на конец первого полугодия в эстонских стартап-компаниях работало 9692 человека, что на 36% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда в стартап-секторе было занято 7113 человек. 62 процента сотрудников стартапов – мужчины и 38 процентов – женщины.