Нехватка персонала, забастовки и общий транспортный хаос вынудили многие авиакомпании отменить регулярные рейсы. Изменения, вероятно, коснутся тысяч пассажиров по всей Европе, передает Rus.TVNET.
Путешественники, внимание! Известные авиакомпании отменяют рейсы вплоть до весны 2023 года
Издание Euronews собрало все внесенные авиакомпаниями изменения.
Lufthansa
Авиакомпания Lufthansa объявила, что с настоящего момента и до 26 марта 2023 года отменит некоторые рейсы из зимнего расписания. Авиакомпания еще не сообщила, сколько рейсов будет отменено, но отметила, что это связано с нехваткой персонала, особенно в аэропорту Франкфурта.
Lufthansa также планирует внести некоторые изменения в расписание рейсов, начинающих полеты с октября.
British Airways
British Airways объявила об отмене более 1000 рейсов до 29 октября. В июле количество людей, путешествующих каждый день, было ограничено до 100 000, чтобы предотвратить отмену в последнюю минуту.
Будут отменены еще 10 000 рейсов в период с 29 октября по март следующего года. Это составляет примерно восемь процентов от графика авиакомпании в этот период.
Scandinavian Airlines
Скандинавские авиалинии убрали 1600 рейсов из расписания на сентябрь и октябрь. Авиаперевозчик говорит, что это результат двухнедельной забастовки пилотов.
Wizz Air
Венгерская авиакомпания Wizz Air отменяет почти все рейсы из аэропорта Кардиффа на срок более шести месяцев, начиная с сентября. Направления включают в себя Аликанте, Корфу и Лансароте, а также некоторые другие страны.
Из этого аэропорта по-прежнему будут обслуживаться только два направления – Милан и Бухарест. В авиакомпании говорят, что решение об отмене рейсов было принято из-за экономического давления.
American Airlines
American Airlines планирует отменить более 29 000 рейсов в ноябре, чтобы избежать хаоса. Частота некоторых регулярных маршрутов сокращается, а кое-какие из них на данный момент полностью закрываются.
Delta
Американская авиакомпания Delta также отменила более 4000 рейсов в ноябре из-за нехватки персонала, вызванной неожиданным сокращением числа сотрудников.
Ryanair
Авиакомпания Ryanair отменяет несколько рейсов, запланированных на зиму. Это происходит, несмотря на увеличение числа путешествующих после пандемии.
Высокий спрос и нехватка персонала привели к множеству задержек рейсов, их отмене и огромным очередям. При этом авиакомпания добавила к своему расписанию на зиму еще более миллиона пассажирских мест.
Что происходит?
Издание Apollo уже сообщало, что из-за хаоса в аэропортах на популярных туристических направлениях затруднены путешествия по Европе и США. Основная причина – авиакомпании и турагентства не справляются со спросом желающих путешествовать, который местами уже превысил уровень 2019 года. Публикуется все больше информации о потерянном багаже, домашних животных или других вещах.
Хаос в аэропортах возник также из-за нехватки обслуживающего персонала. Примерно 191 000 сотрудников авиакомпаний Европы были уволены в разгар пандемии Covid-19.
Теперь, когда количество путешествий резко возросло, в мире наблюдается недостаток персонала для обслуживания пунктов проверки багажа, служб безопасности и летного экипажа. Усилия по найму новых сотрудников сдерживаются длительными проверками службы безопасности и непривлекательными условиями труда.
Тем временем, остальные рабочие начали серию забастовок против плохих условий труда и сокращения заработной платы.