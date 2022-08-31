Путешественники, внимание! Известные авиакомпании отменяют рейсы вплоть до весны 2023 года

Издание Euronews собрало все внесенные авиакомпаниями изменения.

Lufthansa

Авиакомпания Lufthansa объявила, что с настоящего момента и до 26 марта 2023 года отменит некоторые рейсы из зимнего расписания. Авиакомпания еще не сообщила, сколько рейсов будет отменено, но отметила, что это связано с нехваткой персонала, особенно в аэропорту Франкфурта.

Lufthansa также планирует внести некоторые изменения в расписание рейсов, начинающих полеты с октября.

British Airways

British Airways объявила об отмене более 1000 рейсов до 29 октября. В июле количество людей, путешествующих каждый день, было ограничено до 100 000, чтобы предотвратить отмену в последнюю минуту.

Будут отменены еще 10 000 рейсов в период с 29 октября по март следующего года. Это составляет примерно восемь процентов от графика авиакомпании в этот период.

Scandinavian Airlines

Скандинавские авиалинии убрали 1600 рейсов из расписания на сентябрь и октябрь. Авиаперевозчик говорит, что это результат двухнедельной забастовки пилотов.

Wizz Air

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменяет почти все рейсы из аэропорта Кардиффа на срок более шести месяцев, начиная с сентября. Направления включают в себя Аликанте, Корфу и Лансароте, а также некоторые другие страны.

Из этого аэропорта по-прежнему будут обслуживаться только два направления – Милан и Бухарест. В авиакомпании говорят, что решение об отмене рейсов было принято из-за экономического давления.

American Airlines