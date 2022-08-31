Эстония в очередной раз установила новый рекорд инфляции и прочно удерживает первое место в еврозоне

За Эстонией следует Литва, где, по предварительным данным, инфляция выросла с 20,9 до 21,1 процента. В Латвии инфляция составила в августе 20,8 процента, но, в отличие от Эстонии с Литвой, она замедлилась по сравнению с июлем, когда она составляла 21,3 процента, сообщает Eurostat.

В тех странах еврозоны, данными по которым располагает Eurostat, самая низкая инфляция в августе зафиксирована во Франции (6,5 процента), за ней следуют Мальта (7,1 процента) и Финляндия (7,6 процента).

В июле рост инфляции был более всего обусловлен ценами на энергоносители (рост 38,3 процента). За ними следовали цены на продукты питания, напитки и табак (10,6 процента), промышленные товары (5 процентов) и услуги (3,8 процента). При этом рост цен на энергоносители немного замедлился, а рост цен в других сегментах ускорился.