По сообщению AS Alexela, управляющей сетью АЗС Alexela, они не связаны с компаниями, носящими имя Alexela, которые, по данным Министерства иностранных дел, запросили льготы для продолжения импорта нефти из России.
Alexela: мы не связаны с компаниями, желающими продолжать импорт нефти из России
По словам Ханса Пайомы, члена правления и исполнительного директора концерна Alexela, Nord Terminals, ранее известная как Alexela Logistics, является оператором терминалов, принадлежащим международной группе Puma Energy Infrastructure, которая сама не торгует нефтепродуктами, а занимается таможенным декларированием и предоставляет складские услуги грузовладельцам.
По его словам, с 24 февраля ни одна капля бензина, дизтоплива или другого топлива российского производства не была задекларирована и не была выпущена в свободное обращение на эстонском рынке через Nord Terminals.
Также, по словам Пайомы, компания Nord Terminals не запрашивала у МИД исключений для продолжения импорта российских нефтепродуктов и не планирует этого делать, а лишь по запросу министерства задекларировала контракты с заказчиками, действовавшими на момент введения санкций. «Nord Terminals соблюдает все эстонские законы и международные санкции, и у компании нет российских клиентов», — подчеркнул он.
Сырая нефть российского производства не используется
По словам Пайомы, Alexela Bunkering — компания, занимающаяся бункеровкой судового топлива. Компания не занимается ни бензином, ни дизельным топливом, и с 24 февраля она не поставила на эстонский рынок ни одной тонны моторного топлива.
По его словам, Alexela Bunkering не запрашивала у МИД исключения для продолжения импорта российских нефтепродуктов и не планирует этого делать, но также задекларировала контракты с заказчиками, которые действовали на момент введения санкций. «С 24 февраля Alexela Bunkering не заключала никаких сделок с какой-либо российской стороной для получения судового топлива, необходимого для ее основной деятельности», – подтвердил Пайома.
«Топливная сеть, или AS Alexela, ни до войны, ни после ее начала не планирует покупать и продавать российский бензин или дизельное топливо. Все заправочные станции Alexela по всей Эстонии продают моторное топливо, произведенное на заводе польской компании PKN Orlen в литовском Мажейкяй, где, как подтвердил производитель, не используют сырую нефть российского происхождения», – отметил он.
По словам Пайомы, МИД нанес ущерб репутации предприятия, введя общественность в заблуждение, а Nord Terminals и Alexela Bunkering требуют от министерства немедленно публично опровергнуть неверные данные.
Во вторник вечером МИД опубликовал список компаний, которые ходатайствуют об исключении для продолжения в переходный период импорта нефтепродуктов из России. Таких компаний 28.
Компании, которые ходатайствуют об исключении для продолжения ввоза нефтепродуктов из России:
Flexoil OÜ
Marine Energy Solutions OÜ
Baltic Marine Bunker AS
Eurodelta OÜ
Manoir Energy OÜ
Westnbalticoil OÜ
SIA ImplexOil
Alexela Bunkering OÜ
GazTrans Eesti OÜ
Stacroloft Inc
Fillenergi OÜ
Himbalt Trade OÜ
Eesti Aviokütuse Teenuste AS
Aurum Invest OÜ
Venkon Group OÜ
LITASCO SA
VNK AS
TRAFIGURA PTE LTD
AS Liwathon E.O.S
AS Operail
United Stream OÜ
Skinest Veeremi OÜ
AS NT Bunkering
AS Alexela Logistics
Baltia Trading Company OÜ
Petrohim International Carriers OÜ
City Sky OÜ
Altairbalt OÜ
Источник: Министерство иностранных дел