Alexela: мы не связаны с компаниями, желающими продолжать импорт нефти из России

По словам Ханса Пайомы, члена правления и исполнительного директора концерна Alexela, Nord Terminals, ранее известная как Alexela Logistics, является оператором терминалов, принадлежащим международной группе Puma Energy Infrastructure, которая сама не торгует нефтепродуктами, а занимается таможенным декларированием и предоставляет складские услуги грузовладельцам.

По его словам, с 24 февраля ни одна капля бензина, дизтоплива или другого топлива российского производства не была задекларирована и не была выпущена в свободное обращение на эстонском рынке через Nord Terminals.

Также, по словам Пайомы, компания Nord Terminals не запрашивала у МИД исключений для продолжения импорта российских нефтепродуктов и не планирует этого делать, а лишь по запросу министерства задекларировала контракты с заказчиками, действовавшими на момент введения санкций. «Nord Terminals соблюдает все эстонские законы и международные санкции, и у компании нет российских клиентов», — подчеркнул он.

Сырая нефть российского производства не используется

По словам Пайомы, Alexela Bunkering — компания, занимающаяся бункеровкой судового топлива. Компания не занимается ни бензином, ни дизельным топливом, и с 24 февраля она не поставила на эстонский рынок ни одной тонны моторного топлива.