Ср, 31.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Alexela: мы не связаны с компаниями, желающими продолжать импорт нефти из России

BNS rus.postimees.ee
,
Alexela: мы не связаны с компаниями, желающими продолжать импорт нефти из России
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ханс Пайома.
Ханс Пайома. Фото: Citadele Pank

По сообщению AS Alexela, управляющей сетью АЗС Alexela, они не связаны с компаниями, носящими имя Alexela, которые, по данным Министерства иностранных дел, запросили льготы для продолжения импорта нефти из России.

По словам Ханса Пайомы, члена правления и исполнительного директора концерна Alexela, Nord Terminals, ранее известная как Alexela Logistics, является оператором терминалов, принадлежащим международной группе Puma Energy Infrastructure, которая сама не торгует нефтепродуктами, а занимается таможенным декларированием и предоставляет складские услуги грузовладельцам.

По его словам, с 24 февраля ни одна капля бензина, дизтоплива или другого топлива российского производства не была задекларирована и не была выпущена в свободное обращение на эстонском рынке через Nord Terminals.

Также, по словам Пайомы, компания Nord Terminals не запрашивала у МИД исключений для продолжения импорта российских нефтепродуктов и не планирует этого делать, а лишь по запросу министерства задекларировала контракты с заказчиками, действовавшими на момент введения санкций. «Nord Terminals соблюдает все эстонские законы и международные санкции, и у компании нет российских клиентов», — подчеркнул он.

Сырая нефть российского производства не используется

По словам Пайомы, Alexela Bunkering — компания, занимающаяся бункеровкой судового топлива. Компания не занимается ни бензином, ни дизельным топливом, и с 24 февраля она не поставила на эстонский рынок ни одной тонны моторного топлива.

По его словам, Alexela Bunkering не запрашивала у МИД исключения для продолжения импорта российских нефтепродуктов и не планирует этого делать, но также задекларировала контракты с заказчиками, которые действовали на момент введения санкций. «С 24 февраля Alexela Bunkering не заключала никаких сделок с какой-либо российской стороной для получения судового топлива, необходимого для ее основной деятельности», – подтвердил Пайома.

«Топливная сеть, или AS Alexela, ни до войны, ни после ее начала не планирует покупать и продавать российский бензин или дизельное топливо. Все заправочные станции Alexela по всей Эстонии продают моторное топливо, произведенное на заводе польской компании PKN Orlen в литовском Мажейкяй, где, как подтвердил производитель, не используют сырую нефть российского происхождения», – отметил он.

По словам Пайомы, МИД нанес ущерб репутации предприятия, введя общественность в заблуждение, а Nord Terminals и Alexela Bunkering требуют от министерства немедленно публично опровергнуть неверные данные.

Во вторник вечером МИД опубликовал список компаний, которые ходатайствуют об исключении для продолжения в переходный период импорта нефтепродуктов из России. Таких компаний 28.

Компании, которые ходатайствуют об исключении для продолжения ввоза нефтепродуктов из России:

Flexoil OÜ

Marine Energy Solutions OÜ

Baltic Marine Bunker AS

Eurodelta OÜ

Manoir Energy OÜ

Westnbalticoil OÜ

SIA ImplexOil

Alexela Bunkering OÜ

GazTrans Eesti OÜ

Stacroloft Inc

Fillenergi OÜ

Himbalt Trade OÜ

Eesti Aviokütuse Teenuste AS

Aurum Invest OÜ

Venkon Group OÜ

LITASCO SA

VNK AS

TRAFIGURA PTE LTD

AS Liwathon E.O.S

AS Operail

United Stream OÜ

Skinest Veeremi OÜ

AS NT Bunkering

AS Alexela Logistics

Baltia Trading Company OÜ

Petrohim International Carriers OÜ

City Sky OÜ

Altairbalt OÜ

Источник: Министерство иностранных дел

Ключевые слова
Наверх