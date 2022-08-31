Яанус Карилайд: государство могло бы профинансировать языковые курсы для членов горсобрания

Карилайд сказал , что есьественно предполагать, что местные власти Эстонской Республики владеют эстонским языком. По его словам, ситуация, к которой мы пришли сейчас, является результатом многолетней и недоделанной работы слабого центрального правительства.

По словам Карилайда, в данном случае нет смысла инспектировать, клеймить или попрекать: нужно найти действенное решение. Центристская партия не поддерживает принуждение с помощью штрафов, но хочет внести вклад в изучение языка. «Надеемся, что вскоре мы увидим в государственном бюджете соответствующую строку, которая обеспечит достаточное обучение эстонскому языку на местах, и в ближайшее время все члены горсобрания будут владеть эстонским языком», – сказал он.