Председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Яанус Карилайд заявил, что в Эстонии представители местной власти должны знать эстонский язык, иначе они не поймут, как и чем управлять.
Для подписчиков
Яанус Карилайд: государство могло бы профинансировать языковые курсы для членов горсобрания
Яанус Карилайд: государство могло бы профинансировать языковые курсы для членов горсобрания
Карилайд сказал, что есьественно предполагать, что местные власти Эстонской Республики владеют эстонским языком. По его словам, ситуация, к которой мы пришли сейчас, является результатом многолетней и недоделанной работы слабого центрального правительства.