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Яанус Карилайд: государство могло бы профинансировать языковые курсы для членов горсобрания

Тарво Мадсен
, журналист
Яанус Карилайд: государство могло бы профинансировать языковые курсы для членов горсобрания
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Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Tairo Lutter

Председатель фракции Центристской партии Рийгикогу Яанус Карилайд заявил, что в Эстонии представители местной власти должны знать эстонский язык, иначе они не поймут, как и чем управлять.

Карилайд сказал, что есьественно предполагать, что местные власти Эстонской Республики владеют эстонским языком. По его словам, ситуация, к которой мы пришли сейчас, является результатом многолетней и недоделанной работы слабого центрального правительства.

По словам Карилайда, в данном случае нет смысла инспектировать, клеймить или попрекать: нужно найти действенное решение. Центристская партия не поддерживает принуждение с помощью штрафов, но хочет внести вклад в изучение языка. «Надеемся, что вскоре мы увидим в государственном бюджете соответствующую строку, которая обеспечит достаточное обучение эстонскому языку на местах, и в ближайшее время все члены горсобрания будут владеть эстонским языком», – сказал он.

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