30 августа в дочерней больнице на Хийумаа состоялось очередное заседание совета Региональной больницы. Члены совета избрали Таави Рыйваса новым председателем совета.
Таави Рыйвас избран председателем совета Региональной больницы
«Последние годы наглядно показали, насколько важную роль играет здравоохранение в обеспечении жизнеспособности эстонского общества. Региональная больница является гарантом медицинской безопасности нашего населения и играет важную роль в беспрепятственном и полноценном процессе лечения наших людей», – сказал Таави Рыйвас и добавил: «Я счастлив, что могу внести свой вклад в развитие флагмана здравоохранения Эстонии».
Таави Рыйвас является членом совета Региональной больницы с июля 2021 года. Он также является председателем правления AuveTech. Рыйвас был премьер-министром Эстонской Республики в 2014–2016 годах и министром социальных дел в 2012–2014 годах.
Помимо Таави Рыйваса, членами совета Региональной больницы являются Хайди Аласепп, Регина Вяллик, Михаил Кылварт и Владимир Шокман.