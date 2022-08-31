Таави Рыйвас избран председателем совета Региональной больницы

«Последние годы наглядно показали, насколько важную роль играет здравоохранение в обеспечении жизнеспособности эстонского общества. Региональная больница является гарантом медицинской безопасности нашего населения и играет важную роль в беспрепятственном и полноценном процессе лечения наших людей», – сказал Таави Рыйвас и добавил: «Я счастлив, что могу внести свой вклад в развитие флагмана здравоохранения Эстонии».

Таави Рыйвас является членом совета Региональной больницы с июля 2021 года. Он также является председателем правления AuveTech. Рыйвас был премьер-министром Эстонской Республики в 2014–2016 годах и министром социальных дел в 2012–2014 годах.