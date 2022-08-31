Кремль обещает контрреакцию на возможную приостановку выдачи россиянам шенгенских виз

«Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции», – сказал Песков журналистам.

При этом Песков не стал комментировать публикации, связанные со словами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что было достигнуто соглашение о приостановке выдачи туристических виз россиянам. «Это заявление Борреля нужно уточнить, потому что накануне там работали министры иностранных дел и там имелись разногласия», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он предложил уточнить, было ли принято такое решение. «Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз, то есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период, ну, будут создавать неудобства для людей. Ничего хорошего в этом нет, их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. То есть это еще одна спираль вот этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране», – сказал Песков.

Накануне Песков уже заявлял журналистам, что Брюссель может обсудить возможность отмены туристических виз для россиян, и что этот шаг не останется без ответа. В ответ на просьбу уточнить, какие меры может предпринять Россия, Песков сказал: «Мы пока не знаем, на какие меры потребуется отвечать».