Эстонско-российский режиссер Алексей Шипулин рассказал Rus.Postimees о прочтении путинских мемов, рискованной работе с каналом «Культура» над фильмом о Юрии Лотмане, мерах по борьбе с хулиганством и других особенностях сотрудничества с федеральными каналами в России.
Для подписчиков
Кинодокументалист из Эстонии, работавший в России: телевидение там почти не выходило из режима секретности
Кинодокументалист из Эстонии, работавший в России: телевидение там почти не выходило из режима секретности
– Вы режиссер документального кино. Обычных документалистов не бывает, как известно, все они приходят из каких-то профессий и выбирают это дело как форму осмысления реальности. Документалистика расцветает на фоне сломов, бедствий и катаклизмов. По крайней мере, она нуждается в кризисном материале, чтобы заострить зрение и прорезать голос. Откуда вы пришли в неигровое кино?