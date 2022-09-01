Кинодокументалист из Эстонии, работавший в России: телевидение там почти не выходило из режима секретности

– Вы режиссер документального кино. Обычных документалистов не бывает, как известно, все они приходят из каких-то профессий и выбирают это дело как форму осмысления реальности. Документалистика расцветает на фоне сломов, бедствий и катаклизмов. По крайней мере, она нуждается в кризисном материале, чтобы заострить зрение и прорезать голос. Откуда вы пришли в неигровое кино?

– Я не политолог, не военный эксперт и даже не журналист. Я режиссер документального кино с филологическим бэкграундом. Когда-то окончил Тартуский университет, а потом получил режиссерское образование во ВГИКе. Филолог во мне сохраняется в виде склонности к словесной игре и умении превращать в балаган даже самые серьезные вещи. Например, берем популярный мем Путина, пример его новояза – «аналогов нет». Меняем наполнение фракций и получаем семантически более точное определение этой хрени: «анало-говнет». Это мой копирайт, если что.