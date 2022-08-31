Сегодня в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев дадут предварительную оценку деятельности второго правительства Каи Каллас, которое вступило в должность 18 июля и сразу оказалось в эпицентре бури.
«Гражданин М»: даем оценку работе нового правительства Каи Каллас – успех или провал?
«Гражданин М»: даем оценку работе нового правительства Каи Каллас – успех или провал?
Почему рейтинги партий после нашумевшего переноса советских памятников почти не изменились? Занимается ли правительство сглаживанием бешеного роста цен и есть ли у него вообще для этого рычаги? Что будет с зарплатами бюджетников? Как показали себя новые министры, не имевшие политического опыта? Успеет ли правительство реализовать свой план по всеобщему переводу школьного образования на русский язык? Времени у этого правительства до марта 2023 года, когда состоятся очередные выборы в Рийгикогу.
Ключевые слова