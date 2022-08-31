Взгляд из редакции: оценка работы правительства – три с плюсом, стратегия по энергокризису туманна

«Этот тяни-толкай слишком затянулся. Да, безусловно, пытались дать местному самоуправлению возможность решить этот вопрос самостоятельно, но три недели привлекать внимание всех СМИ – это слишком долго», – говорит она.

«Кроме танка у нас еще есть огромный рост цен на энергоносители и на все услуги и товары. Если внимательно вчитываться в то, что говорят министры, то они пытаются объяснить, что план уже готов, – переходит к другой теме Метлев. – Совсем немого осталось времени до введения так называемого государственного пакета на электроэнергию, который позволит получить эту услугу по умеренной цене».

«Я боюсь, что эта умеренная цена будет относительно умеренной», – отвечает Тидо. Она считает, что цена действительно будет значительно лучше для тех, у кого сейчас биржевой пакет, но в сравнении с ценами прошлого года это все равно будет дорого.

«Во-вторых, не стоит забывать, что любое правительство в любой конфигурации все равно приняло бы это решение о компенсации, потому что у нас на носу выборы», – отмечает она. В-третьих, до сих пор мало понятно, как эти компенсации будут финансироваться. «И главное, мы не понимаем, каким образом можно избежать необходимости подобных мер в будущем», – говорит Тидо.