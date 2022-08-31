Главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев и журналистка Rus.Postimees Анастасия Тидо в передаче «Гражданин М» дали предварительную оценку свежеиспеченному правительству Каи Каллас. Свою долю критики получило бездействие правительства в связи с высокой инфляцией, слишком долгая история с танком и отсутствие четкого плана перехода русских школ на эстонский язык.
Взгляд из редакции: оценка работы правительства – три с плюсом, стратегия по энергокризису туманна
«Почему, несмотря на накал страстей вокруг памятников, рейтинг партий за лето не поменялся?» – задается вопросом Метлев.
«Никто из партий не сделал ничего такого, что привлекло бы нового избирателя или, наоборот, отпугнула того, который есть», – отвечает Тидо.
По ее мнению, партии действовали так, как от них ожидали. Выделить можно было бы Центристскую партию, где возникло противоречие, когда председатель Юри Ратас выступил за перенос танка, а центристская оппозиция в Нарве говорила другое, но так как партия не входит в правительство, то сейчас это особого значения не имело.
Все остальные партии, чей рейтинг превышает пять процентов, поддерживают перенос советских памятников.
«Не кажется ли тебе, что правительство филигранно справилось с поставленной задачей? – спрашивает Метлев, напоминая, что не было беспорядков, памятники убрали быстро и ничто не напомнило бронзовую ночь. – Получается, хорошо справились?»
«Да, безусловно, справились неплохо, но я бы не стала приписывать все лавры правительству», – говорит Тидо. Сравнивать обстановку в Таллинне в 2007 году и в Нарве в 2022 году, по ее мнению, неправильно, потому что были совершенно другие условия. Если в столице это было битье витрин и были, в том числе молодые, люди, которые дорвались до алкоголя, то в Нарве нет дорогих магазинов, как и нет толп молодых людей, которые готовы разрушать собственные или соседские дома. В добавок Тидо не считает что вся танковая история была филигранной.
«Этот тяни-толкай слишком затянулся. Да, безусловно, пытались дать местному самоуправлению возможность решить этот вопрос самостоятельно, но три недели привлекать внимание всех СМИ – это слишком долго», – говорит она.
«Кроме танка у нас еще есть огромный рост цен на энергоносители и на все услуги и товары. Если внимательно вчитываться в то, что говорят министры, то они пытаются объяснить, что план уже готов, – переходит к другой теме Метлев. – Совсем немого осталось времени до введения так называемого государственного пакета на электроэнергию, который позволит получить эту услугу по умеренной цене».
«Я боюсь, что эта умеренная цена будет относительно умеренной», – отвечает Тидо. Она считает, что цена действительно будет значительно лучше для тех, у кого сейчас биржевой пакет, но в сравнении с ценами прошлого года это все равно будет дорого.
«Во-вторых, не стоит забывать, что любое правительство в любой конфигурации все равно приняло бы это решение о компенсации, потому что у нас на носу выборы», – отмечает она. В-третьих, до сих пор мало понятно, как эти компенсации будут финансироваться. «И главное, мы не понимаем, каким образом можно избежать необходимости подобных мер в будущем», – говорит Тидо.
На это Сергей Метлев отметил, что, по словам министра экономики, терминал сжиженного газа уже почти достроен, корабль-хранилище в пути, поэтому можно ожидать, что с газом все будет более или менее в порядке. В этом вопросе Эстонии везет намного больше, чем Германии, которой одного судна с газом не хватит.
Тидо же не считает это заслугой только правительства. «Правительству банально повезло, что есть, извините за рекламу, Alexela, которая озаботилась этим вопросом раньше», – говорит она и добавляет, что если бы этого проекта не было, то начать строительство причала в столь короткие сроки просто не получилось бы.
Метлев отметил и недавнее интервью с Сиймом Калласом, где тот сказал, что в 90-х годах правительство могло «рубить по-живому», потому что все были готовы справляться самостоятельно.
«Люди тогда привыкли быть бедными и еще не начали жить хорошо. Многие сейчас либо не помнят, либо просто никогда не жили так плохо, как тогда, в 90-е. Разумеется, обнищание сейчас никто не простит правительству», – считает Тидо.
«Русская школа – самая крупная реформа, которая намечена этим правительством», – говорит Метлев. Он напоминает, что правительство планирует принять все необходимые изменения к закону об образовании к ноябрю, чтобы к марту на выборах презентовать свои успехи избирателям.
Речь идет о том, чтобы с 2023 года начать перевод всех дошкольных учреждений и основных школ на эстонский язык. Таких учебных заведений по стране немало. Правительство критикуют как раз за то, что за полгода оно собирается провести огромную реформу, которую не могли запустить все предыдущие 30 лет.
«Мне кажется, что закон они как раз перепишут, на какие-то рельсы это будет поставлено, а дальше следующее правительство будет смотреть, как быстро этот поезд поедет», – считает Метлев.
«Я с этим согласна и я даже думаю, что выхода нет. Нет этих 30 лет, которые были раньше на раскачку», – говорит Тидо. Преподаватели-предметники стареют, а новых никто не готовит. К тому же проблема состоит и в том, что дети из русских школ сильно ограничены в своих возможностях.
Тидо приводит пример из интервью с директором Кохтла-Ярвеской школы, куда из Силламяэ могут поступить только дети из эстонской основной школы, а из русских школ не могут, потому что не хватает знаний эстонского языка. В то же время, в Силламяэ желающих отдать детей в эстонскую школу намного больше, чем в ней есть мест. «Дело не в том, что профессиональные училища – это плохо. Дело в том, что у детей нет выбора», – уверена Тидо.
«Заставляет беспокоиться то, что нет расписанного плана применения нововведений. Не понятно, вообще возникнет ли он к тому моменту, когда закон будет принят. Может случиться "потемкинская деревня"», – говорит Метлев.
Тидо с ним полностью согласна и рассказывает, что когда она звонила нескольким депутатам из партий, которые входят в коалицию, то ей прямым текстом сказали: «у нас есть министерство образования, пусть оно теперь чешет репу. Мы проявили свою политическую волю». В то же время Тидо подмечает, что если слишком долго рефлексировать над этим, то можно ничего и не сделать. «Наверное, этот поезд нужно поставить на рельсы, а как он поедет, решать какие-то проблемы», – говорит она.
В завершение программы, в честь Дня знаний Метлев и Тидо решают дать правительству оценку по пятибалльной шкале.
«Я дал бы четыре с минусом, из-за инфляции», – сказал Сергей Метлев.
«Я бы поставила троечку с плюсом, потому что по школьной реформе плана нет, с газовым терминалом просто повезло, некоторые министры вообще себя никак не проявили. Как они справятся с этим огромным количеством кризисов, мы пока не знаем. Узнаем осенью», – подводит итог Тидо.