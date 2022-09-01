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Райдма: украинцы накопили нужное количество сил для эффективного контрнаступления

Павел Соболев
, журналист
Райдма: украинцы накопили нужное количество сил для эффективного контрнаступления
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  • Эстония уже обучает украинских военных и продолжит это делать в рамках общей программы ЕС
  • Власти Украины посылают крымчанам сигналы о том, что освобождение Крыма является вопросом времени
  • Украина выбрала подходящий момент для начала крупного контрнаступления

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по гособороне Мати Райдма (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся общеевропейской программы обучения украинских военных, а также возросшей активности украинской армии в Херсонской области.

- В Праге на этой неделе прошла встреча министров обороны стран-членов ЕС, участники которой согласовали совместный план по обучению украинских военнослужащих. Основная идея состоит в том, что украинские военные будут проходить обучение в соседних с Украиной странах-членах ЕС. Насколько это важная и полезная инициатива? Смогут ли, например, украинские военные обучаться в странах ЕС обращаться с самыми современными системами вооружений? Может ли и Эстония предложить что-то полезное на своей территории?

- Эстония уже давно с успехом работает в этом направлении. Если же говорить о решении, которое было принято в Праге, то оно было очень важным шагом с политической точки зрения. Это был ясный сигнал, что Евросоюз как единая организация готов оказывать всестороннюю поддержку Вооруженным силам Украины. Обучение украинских военных имеет огромное значение, и я думаю, что принятое решение позволит процессу этого обучения в Европе стать еще эффективнее.

Эстония, например, уже в начале войны направила в Украину медицинское оборудование, а также все необходимое для развертывания полевого госпиталя. Сейчас готовится отправка второго такого госпиталя в Украину. При этом полным ходом идет обучение людей, которые будут заниматься развертыванием этого госпиталя, людей, которые будут в нем работать.

Мне кажется, что международная программа, в которой будут объединены самые разные проекты обучения, очень нужна. У всех государств Евросоюза появятся возможности влиться в эту программу и вносить свой вклад. Что, конечно, имеет огромное значение для украинской армии.

- Михаил Подоляк, советник президента Украины, заявил, что украинские власти занимаются разработкой эвакуационных маршрутов для жителей Крыма на случай, если те захотят покинуть полуостров на время активной деоккупации. По словам Подоляка, для властей Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Можно ли сказать, что после начала поставок Украине самого современного и мощного вооружения возможность деоккупации Крыма военными средствами стала выглядеть куда правдоподобнее, чем, скажем, два месяца назад, не говоря уже о начале войны, когда это смотрелось, наверное, фантастикой?

- Да, это так, но, разумеется, нужно понимать, что Крым — это не первый шаг в освобождении оккупированных территорий. Сначала украинским войскам надо дойти до полуострова. Новости последних дней показывают, что украинские войска достигли такой готовности, когда они могут повышать свою наступательную активность.

Действия украинской армии на юге страны в последние дни выглядят как начало реализации плана большого наступления. Вполне логично на таком фоне посылать жителям Крыма ободряющие сигналы. Сигналы о том, что украинские войска, как и говорил президент Зеленский, твердо намерены полностью освободить Украину от оккупантов и восстановить территориальную целостность страны.

- Британская разведка сообщает, что украинские бронетанковые войска ведут наступление по нескольким направлениям на юге Украины. Им уже удалось немного отодвинуть линию фронта, используя относительно слабую оборону России. Есть ли у РФ ресурсы усилить эту оборону или на перспективы украинского контрнаступления можно смотреть с достаточно большим оптимизмом?

- Не следует думать, что такое наступление может быть очень быстрым процессом. Обычно такие военные операции занимают недели и даже месяцы. Украинская армия будет продвигаться, но можно предполагать, что это продвижение будет довольно медленным.

В то же время очень вероятно, что Украина начала именно сейчас это контрнаступление по той причине, что стали очень заметны трудности России с новыми человеческими ресурсами для отправки на южный фронт. Чтобы еще сильнее осложнить России эту задачу и сделать ее более насущной, Украина и усилила военную активность на юге, причем не только в смысле традиционных боев, а и в смысле ударов по логистическим маршрутам, по центрам управления. Такая тактика сделала положение российских войск на юге Украины более узявимой. Подобные действия украинской армии могут заставить оккупантов отступать.

- Представитель Белого дома сообщил Си-эн-эн, что США выполняли в последнее время конкретные запросы Украины на поставки оружия, которое подходит для контрнаступления. Речь о дополнительных боеприпасах, артиллерии и комплексах «Джавелин». На основании этой информации, вероятно, можно предполагать, что украинское контрнаступление в Херсонской области — это не импровизация, не авантюра, а тщательно спланированная и подготовленная операция?

- Безусловно. Вспомним, как долго уже ждут в Украине этой операции. Украинское командование даже получало долю критики за то, что оно слишком долго ее не начинает. Однако в военном деле свои законы.

Нет никакого смысла начинать контрнаступление в том случае, если для него не накоплены в достаточном количестве силы и ресурсы. События последних дней в Херсонской области показывают, что, по всей видимости, нужные силы и ресурсы у украинской армии появились.

Продолжающаяся поддержка со стороны США дает украинской стороне дополнительные гарантии. Так что можно надеяться, что Украина действительно переходит в крупное контрнаступление. Ближайшие месяцы покажут, насколько успешным оно будет.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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