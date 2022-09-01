Райдма: украинцы накопили нужное количество сил для эффективного контрнаступления

- Не следует думать, что такое наступление может быть очень быстрым процессом. Обычно такие военные операции занимают недели и даже месяцы. Украинская армия будет продвигаться, но можно предполагать, что это продвижение будет довольно медленным.
В то же время очень вероятно, что Украина начала именно сейчас это контрнаступление по той причине, что стали очень заметны трудности России с новыми человеческими ресурсами для отправки на южный фронт. Чтобы еще сильнее осложнить России эту задачу и сделать ее более насущной, Украина и усилила военную активность на юге, причем не только в смысле традиционных боев, а и в смысле ударов по логистическим маршрутам, по центрам управления. Такая тактика сделала положение российских войск на юге Украины более узявимой. Подобные действия украинской армии могут заставить оккупантов отступать.
- Представитель Белого дома сообщил Си-эн-эн, что США выполняли в последнее время конкретные запросы Украины на поставки оружия, которое подходит для контрнаступления. Речь о дополнительных боеприпасах, артиллерии и комплексах «Джавелин». На основании этой информации, вероятно, можно предполагать, что украинское контрнаступление в Херсонской области — это не импровизация, не авантюра, а тщательно спланированная и подготовленная операция?
- Безусловно. Вспомним, как долго уже ждут в Украине этой операции. Украинское командование даже получало долю критики за то, что оно слишком долго ее не начинает. Однако в военном деле свои законы.
Нет никакого смысла начинать контрнаступление в том случае, если для него не накоплены в достаточном количестве силы и ресурсы. События последних дней в Херсонской области показывают, что, по всей видимости, нужные силы и ресурсы у украинской армии появились.
Продолжающаяся поддержка со стороны США дает украинской стороне дополнительные гарантии. Так что можно надеяться, что Украина действительно переходит в крупное контрнаступление. Ближайшие месяцы покажут, насколько успешным оно будет.
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