Райдма: украинцы накопили нужное количество сил для эффективного контрнаступления

- В Праге на этой неделе прошла встреча министров обороны стран-членов ЕС, участники которой согласовали совместный план по обучению украинских военнослужащих. Основная идея состоит в том, что украинские военные будут проходить обучение в соседних с Украиной странах-членах ЕС. Насколько это важная и полезная инициатива? Смогут ли, например, украинские военные обучаться в странах ЕС обращаться с самыми современными системами вооружений? Может ли и Эстония предложить что-то полезное на своей территории?

- Эстония уже давно с успехом работает в этом направлении. Если же говорить о решении, которое было принято в Праге, то оно было очень важным шагом с политической точки зрения. Это был ясный сигнал, что Евросоюз как единая организация готов оказывать всестороннюю поддержку Вооруженным силам Украины. Обучение украинских военных имеет огромное значение, и я думаю, что принятое решение позволит процессу этого обучения в Европе стать еще эффективнее.

Эстония, например, уже в начале войны направила в Украину медицинское оборудование, а также все необходимое для развертывания полевого госпиталя. Сейчас готовится отправка второго такого госпиталя в Украину. При этом полным ходом идет обучение людей, которые будут заниматься развертыванием этого госпиталя, людей, которые будут в нем работать.