Студия Postimees: каковы шансы на успех украинского контрнаступления в Херсонской области?

- Представитель Белого дома сообщил Си-эн-эн, что США выполняли конкретные запросы Украины на поставки оружия, которое подходит для контрнаступления. Речь о дополнительных боеприпасах, артиллерии и комплексах «Джавелин», предоставленных Украине в рамках нескольких президентских пакетов помощи. На основании этой информации, вероятно, можно предполагать, что украинское контрнаступление в Херсонской области — это не импровизация, не авантюра, а тщательно спланированная и подготовленная операция?

- Михаил Подоляк, советник президента Украины, заявил, что украинские власти занимаются разработкой эвакуационных маршрутов для жителей Крыма на случай, если те захотят покинуть полуостров на время активной деоккупации. По словам Подоляка, для властей Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Можно ли сказать, что после начала поставок Украине самого современного и мощного вооружения возможность деоккупации Крыма военными средствами стала выглядеть куда правдоподобнее, чем, скажем, два месяца назад, не говоря уже о начале войны, когда это смотрелось, наверное, фантастикой?

- В Праге на этой неделе прошла встреча министров обороны стран-членов ЕС, участники которой согласовали совместный план по обучению украинских военнослужащих. Основная идея состоит в том, что украинские военные будут проходить обучение в соседних с Украиной странах-членах ЕС. Насколько это важная и полезная инициатива? Смогут ли, например, украинские военные обучаться в странах ЕС обращаться с самыми современными системами вооружений? Может ли и Эстония предложить что-то полезное на своей территории?