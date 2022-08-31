Возможно, погиб в море: прокуратура начала уголовное производство по факту исчезновения жителя Сааремаа

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Райнера Амура, в ходе розыска 21-летнего Ранно возникла версия, что он мог выйти в море, где и погиб.

«Поскольку обстоятельства исчезновения неясны, а по одной из версий, человек мог погибнуть, прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности», – сказал Амур.

Он добавил, что улики быстро исчезают, а самый верный способ найти и собрать вещественные доказательства – начать расследование. В настоящее время нет никаких доказательств того, что пропавший без вести молодой человек был убит, и никаких задержаний в связи с его исчезновением не производилось. В зависимости от собранных доказательств и выявленных обстоятельств может измениться и статья Пенитенциарный кодекса.

«Надеюсь, с Ранно все в порядке и нам удастся найти его живым. Полиция активно его разыскивает и собирает данные об обстоятельстве его исчезновения. Если у кого-то есть информация, которая может иметь отношение к исчезновению Ранно или может помочь его найти, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 5568 9621 или 112», – добавил Амур.

Последний раз родственники контактировали с Ранно вечером в субботу, 27 августа, около 22:00 на пляже Йыйсте, и с тех пор связаться с ним не удалось.