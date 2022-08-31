Юку-Калле Райд: смотрите очень странное видео! Фотографию Каи Каллас сожгла давно известная боевая группа из интернета

Итак, начнем с цитаты из выступления вновь резко активизировавшихся «Отрядов Путина», общероссийского движения пенсионеров, решивших воевать не только за Путина, но и за всю Российскую империю.

Веселая компания глупеньких старух

«Мы, "Отряды Путина", собрались сегодня на экстренное собрание протеста против всех Прибалтийских стран во главе с этим человеком (тут пенсионерка размахивает фото президента Латвии Эгила Левитса), который хочет построить концлагеря для русских. До каких пор это будет продолжаться?» – трагически кричит в кадре один из членов отряда Путина.

Большая часть русского народа продолжает верить в сказку о своей исключительности или в сказку о том, что русский народ всегда был добр ко всем – при этом вперемешку с высказываниями типа «заткнитесь, а то мы вас втопчем в грязь!»

После этого они сжигают фотографии и распечатанные флаги президентов стран Балтии и Польши, в огонь летит и фотография Каи Каллас. «Русские всегда побеждали, освобождали, всем помогали!», – говорится в том же видео через некоторое время.

Тут надо признать, что проблему для Запада представляет не столько плохой Путин, сколько значительная части русского народа. Эта группа зависима от своего военного, победоносного и имперского прошлого до такой степени, что любой другой вариант, контраргумент или какое угодно на свете альтернативное мнение ими даже не обсуждается.