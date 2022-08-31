Члены российского прокремлевского движения «Отряды Путина» уже много лет мозолят глаза общественности. Когда кто-то из разгневанных пенсионеров умирает, на его место приходит новый, и он лишь немногим моложе, пишет Юку-Калле Райд. Действия этих стариков порой шокирующе абсурдны и невероятно смешны.
Юку-Калле Райд: смотрите очень странное видео! Фотографию Каи Каллас сожгла давно известная боевая группа из интернета
Итак, начнем с цитаты из выступления вновь резко активизировавшихся «Отрядов Путина», общероссийского движения пенсионеров, решивших воевать не только за Путина, но и за всю Российскую империю.
Веселая компания глупеньких старух
«Мы, "Отряды Путина", собрались сегодня на экстренное собрание протеста против всех Прибалтийских стран во главе с этим человеком (тут пенсионерка размахивает фото президента Латвии Эгила Левитса), который хочет построить концлагеря для русских. До каких пор это будет продолжаться?» – трагически кричит в кадре один из членов отряда Путина.
Большая часть русского народа продолжает верить в сказку о своей исключительности или в сказку о том, что русский народ всегда был добр ко всем – при этом вперемешку с высказываниями типа «заткнитесь, а то мы вас втопчем в грязь!»
После этого они сжигают фотографии и распечатанные флаги президентов стран Балтии и Польши, в огонь летит и фотография Каи Каллас. «Русские всегда побеждали, освобождали, всем помогали!», – говорится в том же видео через некоторое время.
Тут надо признать, что проблему для Запада представляет не столько плохой Путин, сколько значительная части русского народа. Эта группа зависима от своего военного, победоносного и имперского прошлого до такой степени, что любой другой вариант, контраргумент или какое угодно на свете альтернативное мнение ими даже не обсуждается.
Ряд знатоков российской истории обращали внимание на то, что до тех пор, пока большая часть русского народа продолжает верить в сказку о своей исключительности или в сказку о том, что русский народ всегда был добр ко всем, – при том вперемешку с высказываниями типа «заткнитесь, а то мы вас втопчем в грязь!», короче, шизофрения полная, – в этой стране ничего не изменится. Вся система должна разбиться вдребезги, чтобы могло родиться что-то другое.
Война бабок против короны
Это не просто шаг против Каи Каллас, стран Балтии или Польши. Та же банда пыталась, например, несколько лет назад на полном серьезе защитить Россию от коронавируса, который, конечно, является гнусным заговором западников против святой Руси. Во дворе собралось около десятка человек под предводительством самой азартной бабуси, которая начала «отгонять» корону от границ страны. Для этого использовали белую бумагу или увеличенные фотографии вируса, которыми делали нечеткие круги и выкрикивали заклинания. «Корона никогда не доберется до России, – вопила бабка под аккомпанемент своих сторонников. – В нашей стране никакого вируса нет!»
Борьба с коронавирусом в социальных сетях распространилась как лесной пожар. Я видел десятки вариантов, где безумцы с белыми бумажками собираются во дворах грязных и разлагающихся российских спальных районов, чтобы защитить страну от пандемии.
Я видел десятки вариантов, где безумцы с белыми бумажками собираются во дворах грязных и разлагающихся российских спальных районов, чтобы защитить страну от пандемии.
Сейчас под прицелом находятся здешние президенты и флаги, но эта же группа усердно сжигала флаги США и, в числе прочего, провела зажигательную службу в поддержку Дональда Трампа на площадке, предназначенной для выбивания ковров. При этом крутые бабки на своих митингах даже жгли доллары. Но не настоящие. Разумеется, копии! На видео ниже, конечно же, пистолетом, разбивается планшет – «Нам не нужны американские товары!» Смейтесь в голос, как сказал Эйно Баскин словами одесского юмориста Жванецкого.
И вдобавок, конечно же, сжигаются и фотографии российских диссидентов, например, в огонь в одном из роликов полетел и давно умерший Черчилль. (Гори в аду, подлец и предатель!)
Кроме того, у «Отрядов Путина» есть еще одно острое обращение, на этот раз к Илону Маску. «Мы слышали, что у вас что-то не получилось в Америке», – кричит рыжеволосая путинская бабка и советует ему взять все документы, собрать деньги и отправиться в Россию, где его тут же встретят с распростертыми объятиями. «У нас есть любовь, у нас есть уважение, у нас есть вся большая уникальная Россия!»
Бабки, которые показывают лицо русского человека
Все это можно найти в Интернете, и было бы даже смешно, если бы это не символизировало самую гнусную черту русского народа: присвоение права учить весь мир жить так, как нравится русскому народу, потому что русские «победили», «освободили», «помогли» и «поддержали» весь мир. Но в благодарность было только предательство и обыкновение не уважать и не любить Россию, чего быть не должно, потому что Россия – богоизбранное место и тот, кто с этим спорит, должен быть наказан.
Полностью сегодняшняя ситуация. Бабки и тётки во дворах разваливающихся девятиэтажек не показывают нам ничего, кроме сущности (помимо своей) большой части более молодой России. Потому что они воспитали молодое поколение.