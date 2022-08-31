В четверг электричество снова подорожает

По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 33,3 цента за киловатт-час, тариф увеличится на 1,35%.

Самым дорогим в течение дня электричество будет в период с 19 до 20 часов, когда киловатт-час обойдется в 62,3 цента. Минимальный тариф будет с полуночи до шести утра, когда стоимость электричества составит от 2,4 до 2,9 цента за киловатт-час.