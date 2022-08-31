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В четверг электричество снова подорожает

rus.postimees.ee
В четверг электричество снова подорожает
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Счетчик дистанционного учета потребления электроэнергии.
Счетчик дистанционного учета потребления электроэнергии. Фото: Михкель Марипуу

По данным биржи Nord Pool, среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в четверг, 1 сентября, вырастет до 33,8 цента за киловатт-час.

По сравнению со средой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 33,3 цента за киловатт-час, тариф увеличится на 1,35%.

Самым дорогим в течение дня электричество будет в период с 19 до 20 часов, когда киловатт-час обойдется в 62,3 цента. Минимальный тариф будет с полуночи до шести утра, когда стоимость электричества составит от 2,4 до 2,9 цента за киловатт-час.

В Финляндии в четверг биржевой тариф на электроэнергию будет 33,7, в Литве – 55,6, а в Латвии – 47 центов за киловатт-час.

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