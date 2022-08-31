Не пропустите! ⟩ Вкусная еда, музыка и развлекательная программа: в Таллинне пройдет День дворовых кафе

По словам Екатерины Маадла из команды организаторов, в этом году мероприятие особенное, потому что в нем примут участие несколько благотворительных кафе. «Здорово, что местное сообщество хочет помочь, а посетители Дня дворовых кафе смогут одновременно побаловать свой желудок и внести вклад в благое дело», – добавляет она.

День дворовых кафе – это отличная возможность встретить старых друзей, завести новых и провести приятное воскресенье в кругу семьи. Мероприятие посвящено вкусной еде, музыке и интересным встречам.

У посетителей будет возможность познакомиться с богатым разноплановой застройкой районом Сикупилли, известным также как «Старый город Ласнамяэ», встретиться с местными жителями и поговорить об особенностях колоритного и многонационального района.

Местные кулинары ждут гостей с 12 до 16 часов (или пока хватит еды). В кафе в основном оплата наличными, по этому стоит запаситесь банкнотами и монетами.

Вдобавок гостей ждет развлекательная программа, которая включает экскурсию по району от трамвайной остановки «Маяка». Прогулка на эстонском языке начнется в 13:00, на русском – в 15:00.

Кроме того, можно совершенно бесплатно принять участие в квесте авторства учеников Паэской гимназии. Инструкции – в школьном кафе по адресу Маяка, 27. Пройдут также музыкальные выступления, мастер-классы по рукоделию и спортивные соревнования.