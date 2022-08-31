Во вторник после продолжительной болезни в возрасте 91 года скончался последний глава Советского Союза Михаил Горбачев. 20 февраля 1987 года тогдашний лидер СССР Горбачев посещал в том числе и Вяэтса во время своего визита в Эстонию.
Галерея ⟩ Назад в прошлое: Михаил Горбачев в Эстонии
В основном они познакомились с деятельностью колхоза, во главе которого был Эндель Либерг, но побывали и в других местах. Горбачева познакомили с самодельной сельскохозяйственной техникой колхоза, о которой высокопоставленному гостю в мастерской рассказали Тоомас Андерсон и Велло Куульманн. Делегация очень заинтересовалась хозяйством, особенно кормопроизводством и животноводством. Экскурсия также привела гостей в коровник. В Пайде Горбачев встретился с первыми секретарями обкомов Коммунистической партии Эстонии.
Горбачев был последним руководителем советского государства и последним генеральным секретарем ЦК КПСС – этот пост он занял в 1985 году. Вскоре после этого по инициативе политика было объявлено о начале перестроечных реформ, касающихся и политического, и экономического устройства государства.
Перестройка повлекла за собой значительную демократизацию советского общества, в том числе, была проведена реформа избирательной системы. Весной 1989 года прошли выборы народных депутатов СССР, которые фактически были первыми свободными выборами после прихода к власти большевиков в 1917 году.
В 1990 году Михаил Горбачев стал первым президентом СССР, войдя в историю как единственный политик, занимавший этот пост. В том же году ему была вручена Нобелевская премия мира.