Галерея ⟩ Назад в прошлое: Михаил Горбачев в Эстонии

В основном они познакомились с деятельностью колхоза, во главе которого был Эндель Либерг, но побывали и в других местах. Горбачева познакомили с самодельной сельскохозяйственной техникой колхоза, о которой высокопоставленному гостю в мастерской рассказали Тоомас Андерсон и Велло Куульманн. Делегация очень заинтересовалась хозяйством, особенно кормопроизводством и животноводством. Экскурсия также привела гостей в коровник. В Пайде Горбачев встретился с первыми секретарями обкомов Коммунистической партии Эстонии.

Горбачев был последним руководителем советского государства и последним генеральным секретарем ЦК КПСС – этот пост он занял в 1985 году. Вскоре после этого по инициативе политика было объявлено о начале перестроечных реформ, касающихся и политического, и экономического устройства государства.

Перестройка повлекла за собой значительную демократизацию советского общества, в том числе, была проведена реформа избирательной системы. Весной 1989 года прошли выборы народных депутатов СССР, которые фактически были первыми свободными выборами после прихода к власти большевиков в 1917 году.