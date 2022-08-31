ЯН ЛЕВЧЕНКО ⟩ Михаил Горбачев не хотел менять ход истории, но у него это получилось

То же – в России. Кого ни спроси на улице, все смотрят мимо и повторяют: «Была великая страна, а он все развалил и уехал за границу, так что спасибо Путину», и так далее. Но если зайти на чай и поговорить детально, выяснится, что даже сейчас люди с восторгом вспоминают, как взахлеб читали журналы и учились вместе с передачей «Взгляд» говорить, что думают. Как мечтали о путешествиях и ходили на ранее немыслимые концерты западных звезд. Люди вспоминают свежий воздух горбачевского времени. Их лица светлеют. Этого не отменить. «Ненависть к Горбачеву» – во многом популистская конструкция, которую путинские пропагандисты умело поддерживали и превращали в основу мировоззрения людей. Когда люди забывают о ритуальной ненависти к «развалу Союза», их личное отношение также усложняется.