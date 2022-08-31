За рубежом ⟩ Михаил Горбачев не хотел менять ход истории, но у него это получилось

Первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве 18 января 1987 года. Фото: Sammy Minkoff

Было важно, что Горбачев не боится своего южного выговора. Над ним смеялись, рассказывали про него анекдоты. Это тоже показатель неравнодушия, а не только советская традиция. Горбачев никогда ни на кого не обижался – при нем перестали наказывать за слова. Было важно, что Горбачев носил тонкие золотые очки, которые ему очень шли. Они его не облагораживали, а выявляли его внутреннее благородство. Хотя на это можно возразить длинным списком его недостатков и прегрешений. Даже в последние годы, когда о Горбачеве вспоминали нечасто, у вспоминающих находились силы и желание хорошенько пнуть его за все, что он сделал и за то, что продолжал делать.

Как отметил в фильме «Нулевые» тележурналист Востров: «С вызывающим празднованием своего юбилея в Лондоне Михаил Сергеевич хорошо подходит на роль отрицательного героя. Если бы не одно "но". Его нет во власти уже больше 20 лет. А мы опять построили в своей собственной стране то, чем вряд ли можно гордиться». Напомню, что это было сказано на красноярском телевидении в 2011 году. В год, когда Горбачеву исполнилось 80 лет, а Россия все никак не могла понять, куда тащит ее человек, чей тусклый взгляд плохо гармонировал со словами о демократии и правах человека, которые он выучил в связи с занимаемой должностью.