«Катастрофа для газовой отрасли». Кто проиграет в газовой войне России с Европой?

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Общий экспорт трубопроводного газа в прошлом году принес России 55 млрд долларов – и большая часть этой суммы была получена именно от европейских стран. Если Россия прекратит продавать газ в Европу, бюджет недосчитается примерно 40 млрд долларов в год, оценивал Вакуленко.

Эксперты, опрошенные Би-би-си, говорят, что России будет сложно заменить европейских покупателей. Во-первых, это надежные и платежеспособные покупатели, которые в основном не копят перед «Газпромом» долги и вовремя оплачивают поставки. Во-вторых, Россия часто продает «дружественным» странам газ по «политическим» ценам, а остальным – по рыночным.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, например, считает, что более половины поставок в Европу можно будет заменить другими рынками не раньше 2030 года.

Более того, санкции, включая ограничения на трансфер технологий, и потеря европейского рынка приведут и к снижению добычи газа в России. Международное энергетические агентство оценивало эти потери (под ними они понимают разницу между прогнозом на этот год по сравнению с довоенными прогнозами) в 480 млрд кубометров газа в 2022-2025 годах. Если европейские страны будут ускоренно отказываться от российских поставок, потери добычи в России за три года могут составить около 550 млрд кубометров.