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С сегодняшнего дня в Таллинне изменилось расписание общественного транспорта

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С сегодняшнего дня в Таллинне изменилось расписание общественного транспорта
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Столичные автобусы.
Столичные автобусы. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг, 1 сентября, общественный транспорт Таллинна переходит на зимний режим работы, в связи с чем меняется график движения многих автобусов, а также расписание всех трамвайных и троллейбусных линий.

С графиком движения столичного общественного транспорта, а также с информацией о маршрутах и остановках, можно ознакомиться на сайте Таллинна.

В начале учебного года также возобновят работу школьные автобусы, которые будут обслуживать учеников на линиях Виймси Кескус – Балтийский вокзал, Таммнеэме – Балтийский вокзал и Тискре – Балтийский вокзал. Расписание не изменилось, маршруты остались прежними.

Информацию о школьных автобусах и графиках движения можно найти здесь

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