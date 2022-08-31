В Таллинне меняется расписание общественного транспорта

С графиком движения столичного общественного транспорта, а также с информацией о маршрутах и остановках, можно ознакомиться на сайте Таллинна.

В начале учебного года также возобновят работу школьные автобусы, которые будут обслуживать учеников на линиях Виймси Кескус – Балтийский вокзал, Таммнеэме – Балтийский вокзал и Тискре – Балтийский вокзал. Расписание не изменилось, маршруты остались прежними.