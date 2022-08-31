Завтра, 1 сентября, общественный транспорт Таллинна переходит на зимний режим работы, в связи с чем изменится график движения многих автобусов, а также расписание всех трамвайных и троллейбусных линий.
В Таллинне меняется расписание общественного транспорта
В Таллинне меняется расписание общественного транспорта
С графиком движения столичного общественного транспорта, а также с информацией о маршрутах и остановках, можно ознакомиться на сайте Таллинна.
В начале учебного года также возобновят работу школьные автобусы, которые будут обслуживать учеников на линиях Виймси Кескус – Балтийский вокзал, Таммнеэме – Балтийский вокзал и Тискре – Балтийский вокзал. Расписание не изменилось, маршруты остались прежними.
Информацию о школьных автобусах и графиках движения можно найти здесь.
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