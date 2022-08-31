Группа нарвских активистов сообщили российской газете «Время», что танк Т-34 будет установлен в Ивангороде Ленинградской области напротив Нарвы, где демонтировали советский танк-памятник.
Российские СМИ: танк Т-34 все равно появится в Ивангороде
Российские СМИ: танк Т-34 все равно появится в Ивангороде
«По нашим данным, танк Т-34, такой же, как тот, что демонтировали в Нарве, установят в сентябре на монументе в Ивангороде», – сказал собеседник газеты.
По словам источника, соответствующее решение уже принято, ведутся подготовительные работы.
На данный момент российское издание не располагает официальным комментарием властей.
16 августа в Нарве и Нарва-Йыэсуу были устранены или перемещены семь советских памятников, среди которых был и танк Т-34, доставленный в Нарву советскими властями 9 мая 1970 года.
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