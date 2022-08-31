Пять стран, в том числе и Эстония, грозят ограничить въезд россиян в Шенгенскую зону

В совместном заявлении Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония потребовали от Еврокомиссии предложить соответствующие меры по визам, которые решительно сократят поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону, сообщает в среду, 31 августа, газета Financial Times.

«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне, чтобы решить неотложные вопросы общественной безопасности, связанные с возросшим притоком российских граждан через наши границы», – отмечается в документе.

Авторы заявления отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в их страны въехало около 700 тысяч россиян, большинство из которых – туристы, использующие приграничные с РФ государства как ворота для поездок в западные страны ЕС на отдых.

«Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой общественной безопасности», – говорится в обращении, в котором также подчеркивается необходимость сохранения исключений для диссидентов, а также других гуманитарных случаев. «Нам необходимо продолжать поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможности покинуть Россию», – указывается в заявлении.