Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия в совместном заявлении пригрозили на национальном уровне сократить число граждан РФ, въезжающих в их страны, если ЕС не сможет договориться о коллективном подходе, пишет DW.
Пять стран, в том числе и Эстония, грозят ограничить въезд россиян в Шенгенскую зону
В совместном заявлении Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония потребовали от Еврокомиссии предложить соответствующие меры по визам, которые решительно сократят поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону, сообщает в среду, 31 августа, газета Financial Times.
«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне, чтобы решить неотложные вопросы общественной безопасности, связанные с возросшим притоком российских граждан через наши границы», – отмечается в документе.
Авторы заявления отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в их страны въехало около 700 тысяч россиян, большинство из которых – туристы, использующие приграничные с РФ государства как ворота для поездок в западные страны ЕС на отдых.
«Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой общественной безопасности», – говорится в обращении, в котором также подчеркивается необходимость сохранения исключений для диссидентов, а также других гуманитарных случаев. «Нам необходимо продолжать поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможности покинуть Россию», – указывается в заявлении.
Не придя к консенсусу по поводу полного запрета на выдачу виз россиянам, министры иностранных дел стран ЕС намерены воспользоваться проходящей в среду встречей в Праге, чтобы договориться о приостановке действия соглашения с Москвой об упрощении визового режима от 2007 года. Эту идею, в частности, накануне озвучила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.
Подобная мера сделает визы для россиян более дорогими, потребует больше подтверждающих документов и увеличит время ожидания, что позволит тщательнее проверить, на каком основании была подана заявка и какова близость заявителя к российскому правительству.
В заявлении пяти стран отмечается, что такая приостановка является необходимым первым шагом, но она не помешает им искать более жесткие меры для сокращения притока россиян, въезжающих в их страны.
Глава МИД Украины призвал к полному запрету
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настаивает на полном запрете на въезд российских туристов в страны ЕС. «Время полумер закончилось», – написал Кулеба в электронном письме агентству Reuters во второй день неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге. Как считает глава украинского внешнеполитического ведомства, такой запрет был бы уместен, поскольку большинство россиян поддержали агрессивную войну против Украины. «Только жесткая и последовательная политика может привести к результатам», – отмечается в письме.
Россия осуждает предложения о запрете выдачи виз
Россия осудила предложения о возможном запрете на выдачу виз, отметив, что они полностью лишены оснований. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 30 августа, во вторник, что предлагаемые меры являются набором иррациональностей, граничащих с безумием, и пригрозил ответными мерами.