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Блог ⟩ Внеочередное заседание Рийгикогу: решается судьба реформы рынка электроэнергии

rus.postimees.ee
Внеочередное заседание Рийгикогу: решается судьба реформы рынка электроэнергии
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В Рийгикогу сегодня в первом чтении рассматриваются законопроекты, связанные с энергорынком: инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции, а также в Закон об организации энергоэкономики.

Внеочередное заседание продлится до исчерпания повестки дня. Следите за развитием событий вместе с нами!

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