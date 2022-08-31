В Рийгикогу сегодня в первом чтении рассматриваются законопроекты, связанные с энергорынком: инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции, а также в Закон об организации энергоэкономики.
Блог ⟩ Внеочередное заседание Рийгикогу: решается судьба реформы рынка электроэнергии
Внеочередное заседание Рийгикогу: решается судьба реформы рынка электроэнергии
Внеочередное заседание продлится до исчерпания повестки дня. Следите за развитием событий вместе с нами!
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