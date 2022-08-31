Блог ⟩ Внеочередное заседание Рийгикогу: решается судьба реформы рынка электроэнергии

В Рийгикогу сегодня в первом чтении рассматриваются законопроекты, связанные с энергорынком: инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции, а также в Закон об организации энергоэкономики.