У педагогов Сааремаа проблемы с обучением украинцев в школе

«Поскольку ситуация возникла неожиданно, и у детей отсутствует знание эстонского языка, то они присутствуют на уроках, но не усваивают информацию. Несмотря на сообщения директоров школ относительно того, что от учителей ничего не ожидается, мы не могли оставить без внимания этих детей. Мы восприняли это как вклад, который мы можем сделать, чтобы оказать помощь украинским семьям», – написали педагоги, исходя из своего весеннего опыта.

Каждый из них старался обучать украинских детей в соответствии с их уровнем русского языка. «Все это мы делали за счет личного времени. На обучение эстоноязычных детей это, конечно, тоже повлияло», – признали учителя. В последний раз они встречались для обсуждения вопроса обучения украинцев 22 августа, но ни один из почти тридцати присутствовавших учителей не считает ситуацию благоприятной.

«От учителя нельзя ожидать, что он сможет передать знания по своему предмету на украинском или русском языке. Когда урок ведется на двух языках, даже эстоноязычные учащиеся уже не получают полноценного образования, а время учителя на подготовку двуязычного урока увеличивается», – написали учителя.

Они утверждают, что если ребенок, не знающий языка, вынужден оставаться в классе без системы поддержки и ему непонятно то, что ему говорят, то для такого ребенка это напрасное и бессмысленное времяпровождение. «Непонимание языка довольно быстро приводит к посторонним действиям», – заявили педагоги.