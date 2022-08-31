Сегодня, 31 августа, вновь открыло двери здание Таллиннской музыкальной школы, в котором завершились работы по реновации. Комплекс является памятником архитектуры, реставрация проводилась в соответствии с требованиями защиты памятников старины, также повышена энергоэффективность комплекса зданий, появились новые классы.
Историческое здание Таллиннской музыкальной школы готово к учебному году
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что город долго искал возможности для улучшения условий обучения в музыкальной школе. «Старое здание было сильно амортизировано и давно не отвечало потребностям школы. Я очень рад, что мы смогли создать в школе современные условия обучения и исполнить мечту коллектива о собственном концертном зале. В школе появилось четыре дополнительных класса, также будет использоваться чердачный этаж, – сказал Белобровцев. – Желаю коллективу школы счастливого начала учебного года и думаю, что новая, красивая обстановка поддержит открытие и развитие молодых талантов».
«Это большая радость, что Таллиннская музыкальная школа вернулась в свое историческое здание! Вернее, в комплекс зданий, ведь теперь молодые музыканты могут обучаться и в бывшей экипажной, там расположены классы для ударных и медных инструментов. Если раньше в школе не было зала, то теперь их два – на первом этаже отреставрирован бальный зал, который носит имя Бруно Лукка, а на третьем этаже на месте чердака построен зал Владимира Алумяэ. Школе теперь не придется для осуществления учебной работы арендовать помещения, потому что симфонический оркестр теперь помещается в нашем здании!» – радостно сообщила директор музыкальной школы Кади Катарийна Сарапик.
Здание и вспомогательное помещение построены в 1903 году и с 1997 года охраняются государством как памятники архитектуры. Здания являются самым масштабным примером неороманского стиля архитектуры в Эстонии. Музыкальная школа работает в здании с 1958 года, но в рамках реформы собственности дома были возвращены правопреемственным собственникам, а с 1996 года город начал использовать здания на основании договора аренды. В обязанности города входил уход за недвижимостью, однако проведение крупных строительных работ было невозможно. Несколько лет назад у города появилась возможность выкупить здание у владельца и теперь оно находится в собственности Таллиннского департамента образования.
Главное здание музыкальной школы полностью реновировано, а расположенная рядом бывшая экипажная реконструирована в соответствии с пространственным решением школы. Обновлены все учебные помещения. Приведены в порядок фасады зданий, заменена кровля крыши, построены новые техносистемы, канализация, отопительная система, вентиляция и проч. Построена новая ограда, парковка, обновлено озеленение.
Поскольку этот объект – памятник архитектуры, при реновации зданий нужно было учитывать особые требования. Все ценные детали восстановлены с применением методов и строительных материалов, соответствующих оригинальным. Сохранены и отреставрированы оконные проемы, фрески, металлические кованые детали и многое другое. С учетом требований увеличена и энергоэффективность исторических зданий. Исторический облик зданий полностью сохранен, весь комплекс по-прежнему украшает город.
Работы по реновации спроектированы предприятием Eesti Ehitusprojekt OÜ, работы осуществлены предприятием Tarrest LT OÜ, надзор собственника произвело предприятие Tallinna Linnaehituse AS. Общая стоимость работ составила около 3,5 миллиона евро.