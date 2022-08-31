Историческое здание Таллиннской музыкальной школы готово к учебному году

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что город долго искал возможности для улучшения условий обучения в музыкальной школе. «Старое здание было сильно амортизировано и давно не отвечало потребностям школы. Я очень рад, что мы смогли создать в школе современные условия обучения и исполнить мечту коллектива о собственном концертном зале. В школе появилось четыре дополнительных класса, также будет использоваться чердачный этаж, – сказал Белобровцев. – Желаю коллективу школы счастливого начала учебного года и думаю, что новая, красивая обстановка поддержит открытие и развитие молодых талантов».

«Это большая радость, что Таллиннская музыкальная школа вернулась в свое историческое здание! Вернее, в комплекс зданий, ведь теперь молодые музыканты могут обучаться и в бывшей экипажной, там расположены классы для ударных и медных инструментов. Если раньше в школе не было зала, то теперь их два – на первом этаже отреставрирован бальный зал, который носит имя Бруно Лукка, а на третьем этаже на месте чердака построен зал Владимира Алумяэ. Школе теперь не придется для осуществления учебной работы арендовать помещения, потому что симфонический оркестр теперь помещается в нашем здании!» – радостно сообщила директор музыкальной школы Кади Катарийна Сарапик.

Фото: Tallinna strateegiakeskus