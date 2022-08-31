За неделю до окончания контракта с Русским театром его художественный руководитель высказался в крайне резких выражениях об Эстонии, ее политике и ее жителях. Cреди прочего, он сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны.
Покидающий пост худрук Русского театра: «Из всех щелей полезла тухлая облезлая русофобия!»
Пятого сентября истекает срок контракта с художественным руководителем Русского театра Филиппом Лосем. После того, как он покинет свой пост, эту должность временно займет директор театра Людмила Янчек.
О предстоящих изменениях в составе руководства театра публике стало известно уже в мае. Вчера, когда до окончания срока контракта оставалась неделя, Филипп Лось опубликовал в соцсети Facebook пост, из которого следует, что в Эстонии он чувствует себя евреем, которого фашисты везут на убой.
«Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: "Фу!" Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за все, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато. Что будет с нашими правами дальше? У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев…», – пишет Лось.
Пост Лось проиллюстрировал соответствующей фотографией евреев времен Второй мировой войны. Он не уточнил в посте, когда намерен уехать из страны и не пояснил, почему отказ в выдаче туристических виз он считает аналогом уничтожения евреев в годы Холокоста.