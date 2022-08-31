ЕС остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

«Мы договорились на политическом уровне, что что-то должно быть сделано. Первое – это полное приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это существенно сократит число новых виз», – сообщил глава европейской дипломатии.

По его словам, визы при этом продолжат выдаваться в индивидуальном порядке и для определенных категорий.

Боррель подчеркнул, что страны, граничащие с Россией, могут вводить собственные ограничения. Он отметил, что с середины июля страны ЕС заметили серьезный приток туристов из России в соседние страны, что, по словам главы европейской дипломатии, может нести риски.

«Страны-члены, согласно нашим правилам, имеют широкие полномочия для регулирования выдачи виз и контроля на границе», – напомнил Боррель.

Финляндия также поддержала решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Отмена соглашения будет означать увеличение визового взноса с нынешних 35 евро до 80 евро. Кроме того, процесс получения визы для россиян станет более трудным.

Главы МИД стран ЕС обсуждали возможные визовые ограничения для россиян в Праге с 30 августа. Некоторые страны, например, Эстония, Латвия и Литва, выступали за полный запрет на шенген для граждан РФ. Такой шаг не поддерживали Германия и Франция. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в комментарии Reuters сообщил, что стороны так и не смогли согласовать единый план действий по этому вопросу.