В начале учебного года повышается риск несчастных случаев

В начале учебного года несчастные случаи учащаются как на дорогах, так и дома. Поскольку по завершении летнего сезона на дорогах снова становится больше детей, водителям автомобилей нужно быть более внимательными. Родителям полезно обсудить с детьми все правила безопасности – начиная от пути в школу и заканчивая обязанностью носить шлем.

По словам руководителя отдела предупреждения ущербов Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС) Юлли Рейметс, в начале учебного года дорожное движение становится более оживленным, и число несчастных случаев растет, прежде всего, в городах. «После летнего отдыха на улицах городов непривычно много транспортных средств, ездоков, передвигающихся на немоторизованном транспорте, и пешеходов, что в свою очередь обуславливает концентрирование дорожно-транспортных происшествий в городах», – пояснила Рейметс.

Рейметс печалит тот факт, что в этом году в Эстонии случилось больше дорожно-транспортных происшествий, чем когда-либо прежде. «В течение последних полутора лет число случаев, связанных с дорожным страхованием, постоянно росло, и эта тенденция продолжается», – сказала Рейметс.

Согласно статистике ФДС, в первом полугодии текущего года в Эстонии случалось в среднем 97 дорожно-транспортных происшествий в день. За полгода произошло в общей сложности 17 570 случаев, связанных с дорожным страхованием; общая сумма ущербов составила 35 миллионов евро. Средняя сумма ущерба, обусловленного дорожно-транспортным происшествием, составила 2 096 евро.