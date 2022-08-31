Фракции Центристской партии в Рийгикогу приняла решение организовать 12 сентября перед замком Тоомпеа акцию протеста против повышения цен.
На Тоомпеа пройдет акция протеста против повышения цен
«В Эстонии инфляция четыре месяца подряд составляет более 20 процентов, в августе, по предварительным данным она составила 25,2 процента. Правительство выступало в роли наблюдателя и не предприняло конкретных шагов по улучшению ситуации. Средства к существованию, рабочие места и покупательная способность людей находятся под угрозой», – заявил председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд.
Акция протеста состоится перед началом осенней сессии Рийгикогу, и Центристская партия рассчитывает на участие всех людей, недовольных бездействием премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) и тех, кто, по их мнению, должен срочно разрабатывать решения для поддержки людей.
По словам Карилайда, сегодня от инфляции страдают не только люди с более низкими доходами, в трудном положении находится также средний класс и даже высокооплачиваемые жители. «Впереди новый отопительный период, который, в свою очередь, значительно увеличит регулярные расходы людей на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и транспорта. Мы должны избежать социально-экономической катастрофы», – сказал Карилайд.
«Центристская партия сделала несколько предложений по смягчению последствий роста цен, таких как снижение НДС на продукты питания и топливный акциз, но сегодняшнее правительство отнеслось к этому высокомерно», – заявил Карилайд.