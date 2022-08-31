На Тоомпеа пройдет акция протеста против повышения цен

«В Эстонии инфляция четыре месяца подряд составляет более 20 процентов, в августе, по предварительным данным она составила 25,2 процента. Правительство выступало в роли наблюдателя и не предприняло конкретных шагов по улучшению ситуации. Средства к существованию, рабочие места и покупательная способность людей находятся под угрозой», – заявил председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд.

Акция протеста состоится перед началом осенней сессии Рийгикогу, и Центристская партия рассчитывает на участие всех людей, недовольных бездействием премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) и тех, кто, по их мнению, должен срочно разрабатывать решения для поддержки людей.

По словам Карилайда, сегодня от инфляции страдают не только люди с более низкими доходами, в трудном положении находится также средний класс и даже высокооплачиваемые жители. «Впереди новый отопительный период, который, в свою очередь, значительно увеличит регулярные расходы людей на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и транспорта. Мы должны избежать социально-экономической катастрофы», – сказал Карилайд.