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На Тоомпеа пройдет акция протеста против повышения цен

Лоора-Элизабет Ломп
На Тоомпеа пройдет акция протеста против повышения цен
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Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Erakogu

Фракции Центристской партии в Рийгикогу приняла решение организовать 12 сентября перед замком Тоомпеа акцию протеста против повышения цен.

«В Эстонии инфляция четыре месяца подряд составляет более 20 процентов, в августе, по предварительным данным она составила 25,2 процента. Правительство выступало в роли наблюдателя и не предприняло конкретных шагов по улучшению ситуации. Средства к существованию, рабочие места и покупательная способность людей находятся под угрозой», – заявил председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд.

Акция протеста состоится перед началом осенней сессии Рийгикогу, и Центристская партия рассчитывает на участие всех людей, недовольных бездействием премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) и тех, кто, по их мнению, должен срочно разрабатывать решения для поддержки людей.

По словам Карилайда, сегодня от инфляции страдают не только люди с более низкими доходами, в трудном положении находится также средний класс и даже высокооплачиваемые жители. «Впереди новый отопительный период, который, в свою очередь, значительно увеличит регулярные расходы людей на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и транспорта. Мы должны избежать социально-экономической катастрофы», – сказал Карилайд.

«Центристская партия сделала несколько предложений по смягчению последствий роста цен, таких как снижение НДС на продукты питания и топливный акциз, но сегодняшнее правительство отнеслось к этому высокомерно», – заявил Карилайд.

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