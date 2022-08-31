Ср, 31.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Правительство обсудит предоставление гражданства Эстонии 43 лицам

BNS
Правительство обсудит предоставление гражданства Эстонии 43 лицам
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Правительство в четверг обсудит предоставление гражданства Эстонии 43 лицам и отказ в предоставлении гражданства двум ходатаям.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил правительству предоставить гражданство Эстонии в порядке натурализации 43 лицам, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.

Также по предложению МВД правительство обсудит отказ в предоставлении гражданства двум ходатаям, имеющим уголовные судимости и административные правонарушения.

Ключевые слова
Наверх