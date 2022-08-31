Правительство в четверг обсудит предоставление гражданства Эстонии 43 лицам и отказ в предоставлении гражданства двум ходатаям.
Правительство обсудит предоставление гражданства Эстонии 43 лицам
Правительство обсудит предоставление гражданства Эстонии 43 лицам
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил правительству предоставить гражданство Эстонии в порядке натурализации 43 лицам, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.
Также по предложению МВД правительство обсудит отказ в предоставлении гражданства двум ходатаям, имеющим уголовные судимости и административные правонарушения.
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