Правительство обсудит предоставление гражданства Эстонии 43 лицам

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил правительству предоставить гражданство Эстонии в порядке натурализации 43 лицам, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.

Также по предложению МВД правительство обсудит отказ в предоставлении гражданства двум ходатаям, имеющим уголовные судимости и административные правонарушения.