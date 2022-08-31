На финской границе у россиян конфискуют наличные

Сейчас таможня конфискует евро у российских туристов, возвращающихся домой, почти каждый день. Точной статистики по изъятым суммам у ведомства нет.

Наличные средства конфискуются на основании санкций, введенных ЕС в отношении России из-за войны в Украине.

«Экспорт официальной валюты ЕС в Россию запрещен санкционным регламентом», – говорит главный таможенный инспектор Яркко Кескинен.

Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру(siirryt toiseen palveluun)» ранее рассказала о конфискации на МАПП Ваалимаа евро у россиянина, вернувшегося из поездки в Сербию. Мужчина сообщил, что ему якобы дали возможность оставить деньги на границе и получить их обратно, когда он в следующий раз приедет в Финляндию.

По словам главного таможенного инспектора, такой возможности нет.

– Конечно, не собираемся хранить тут деньги, чтобы через несколько недель кто-то пришел их забирать, – говорит Кескинен.

В статье российское СМИ задает вопрос: «В трусах евро везти, что ли?».

Кескинен не советует так поступать, потому что тогда это может быть уже преступлением.