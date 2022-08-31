Ср, 31.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Немецкую компанию обвиняют в поставках сырья для «Новичка»

rus.tvnet.lv
Немецкую компанию обвиняют в поставках сырья для «Новичка»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Люди в костюмах хим.защиты.
Люди в костюмах хим.защиты. Фото: Reuters / Scanpix

Немецкие власти провели рейд в химической компании Riol Chemie, которая, возможно, незаконно поставляла в Россию химикаты, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия, в том числе нервно-паралитического вещества «Новичок», передает RUS TVNET.

По данным властей Германии и немецких СМИ, считается, что Riol Chemie более 30 раз поставляла в Россию ядохимикаты и лабораторные материалы за последние три с половиной года. При этом у Riol Chemie не было соответствующих разрешений на такие поставки.

Вещества, поставляемые Riol Chemie, были закуплены  компанией «Химмед», торгующей лабораторным оборудованием и реагентами, а также средствами для защиты от радиации.

По имеющейся информации, в 2016 году «Химмед» начал выполнять заказы Службы криминалистики ФСБ России.

Эту службу обвиняют в отравлении российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, а также писателя Дмитрия Быкова.

Немецким журналистам удалось выяснить, что бывший директор Riol Chemie ранее также был совладельцем дочерней компании «Химмед».

В марте 2021 года «Химмед» и Riol Chemie попали под санкции США в связи с отравлением Навального.

Власти США считали, что эти компании могли участвовать в создании химического оружия.

Ключевые слова
Наверх