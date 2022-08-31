Немецкие власти провели рейд в химической компании Riol Chemie, которая, возможно, незаконно поставляла в Россию химикаты, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия, в том числе нервно-паралитического вещества «Новичок», передает RUS TVNET.
Немецкую компанию обвиняют в поставках сырья для «Новичка»
По данным властей Германии и немецких СМИ, считается, что Riol Chemie более 30 раз поставляла в Россию ядохимикаты и лабораторные материалы за последние три с половиной года. При этом у Riol Chemie не было соответствующих разрешений на такие поставки.
Вещества, поставляемые Riol Chemie, были закуплены компанией «Химмед», торгующей лабораторным оборудованием и реагентами, а также средствами для защиты от радиации.
По имеющейся информации, в 2016 году «Химмед» начал выполнять заказы Службы криминалистики ФСБ России.
Эту службу обвиняют в отравлении российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, а также писателя Дмитрия Быкова.
Немецким журналистам удалось выяснить, что бывший директор Riol Chemie ранее также был совладельцем дочерней компании «Химмед».
В марте 2021 года «Химмед» и Riol Chemie попали под санкции США в связи с отравлением Навального.
Власти США считали, что эти компании могли участвовать в создании химического оружия.