Платформа для газового оборудования в Палдиски строится с опережением графика

«80 процентов платформы, необходимой для монтажа газового оборудования, завершены раньше, чем планировалось. В июле стала очевидна потребность в расширении платформы на 200 квадратных метров: мы построим и сдадим соответствующую часть как можно скорее, самое позднее во второй половине сентября», – сказал руководитель строительства Pakrineeme Sadama OÜ Реэдик Раудла.

«Работа напряженная, поскольку погодные временные окна для проведения работ с морской техникой постоянно сокращаются. У команды очень сильная воля и твердая цель, но в данный момент время выходит из-под контроля: почти неделю вся техника будет вынуждена ждать, пока успокоится море – морские ветры играют в процессе строительства огромную роль», – сказал Раудла.

«Мы постарались сделать все, чтобы фронты работ по газопроводу и технологическим решениям были обеспечены раньше, чем согласовано. Следующим важным моментом является передача в максимально сжатый срок расширения платформы, предназначенного для обеспечения дополнительной мощности. Срок завершения строительства, 30 октября, у всех перед глазами. Работать, борясь с погодой тяжело, но у нас есть опыт, и мы знаем, что делаем», – сказал Раудла.