Компании Alexela и Infortar, ответственные за строительство притяжного причала терминала Палдиски, досрочно завершили основную часть платформы, необходимой для установки газового оборудования Elering.
Платформа для газового оборудования в Палдиски строится с опережением графика
«80 процентов платформы, необходимой для монтажа газового оборудования, завершены раньше, чем планировалось. В июле стала очевидна потребность в расширении платформы на 200 квадратных метров: мы построим и сдадим соответствующую часть как можно скорее, самое позднее во второй половине сентября», – сказал руководитель строительства Pakrineeme Sadama OÜ Реэдик Раудла.
«Работа напряженная, поскольку погодные временные окна для проведения работ с морской техникой постоянно сокращаются. У команды очень сильная воля и твердая цель, но в данный момент время выходит из-под контроля: почти неделю вся техника будет вынуждена ждать, пока успокоится море – морские ветры играют в процессе строительства огромную роль», – сказал Раудла.
«Мы постарались сделать все, чтобы фронты работ по газопроводу и технологическим решениям были обеспечены раньше, чем согласовано. Следующим важным моментом является передача в максимально сжатый срок расширения платформы, предназначенного для обеспечения дополнительной мощности. Срок завершения строительства, 30 октября, у всех перед глазами. Работать, борясь с погодой тяжело, но у нас есть опыт, и мы знаем, что делаем», – сказал Раудла.
Строительство причала разделено на три части: первая и самая срочная – передать Elering основную площадку для подвода из моря газовой трубы, силового кабеля и установки газовой техники: на сегодняшний день основная ее часть готова раньше срока. Вторая часть представляет собой отходящее на восток крыло с четырьмя палами, а третья – отходящее от платформы на запад зеркальное отражение этого крыла с еще четырьмя палами, для установки крюков крепления судовых канатов.
На сегодняшний день на Пакринеэме в заливе Лахепере завершены дноуглубительные работы и забито 85 процентов 40-метровых стальных свай. Помимо свайных работ и строительства платформы, идет строительство палов и стартовала установка соединяющих их оснований для трубопроводов. Работы идут по согласованному графику: срок завершения строительства причала – 30 октября. Подрядчиком строительства причала терминала Палдиски является Insenerehituse AS, партнером по забивке свай – AS BMGS, металлические работы выполняет Ciest Metal OÜ, монтажные и бетонные работы — Rakennus Grupp OÜ, бетон поставляет AS HC Betoon.
LNG-терминал Палдиски состоит из трех частей: порта, соединения трубопровода Elering с Balticconnector и судна. Alexela и Infortar отвечают за завершение строительства причала и портовых сооружений. Два крупных энергетических и инвестиционных концерна Эстонии, Alexela и Infortar, объединили опыт и по собственной инициативе приступили к подготовке строительных работ и финансированию сразу после начала войны в Украине.