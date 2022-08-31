Omniva планирует закрыть осенью 70 почтовых отделений, у концерна останется 182 конторы по всей стране, сообщает ERR.
Предприятие Omniva закроет 70 почтовых отделений
Предприятие Omniva закроет 70 почтовых отделений
Таким образом, логистическое предприятие планирует сэкономить примерно миллион евро в год.
«Отправка писем друг другу сократилась за десять лет в пять раз, а число посылок увеличилось в десять раз. Отправка посылок сегодня через посылочные автоматы стала настолько простой, что нужда в почтовых отделениях значительно уменьшилась», – сказал руководитель Omniva Март Мяги. Также появится возможность вызвать почтальона на дом.
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