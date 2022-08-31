Предприятие Omniva закроет 70 почтовых отделений

«Отправка писем друг другу сократилась за десять лет в пять раз, а число посылок увеличилось в десять раз. Отправка посылок сегодня через посылочные автоматы стала настолько простой, что нужда в почтовых отделениях значительно уменьшилась», – сказал руководитель Omniva Март Мяги. Также появится возможность вызвать почтальона на дом.