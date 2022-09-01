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Рейнсалу: рассматриваем вопрос об ограничении въезда граждан России по визам ЕС

BNS
Рейнсалу: рассматриваем вопрос об ограничении въезда граждан России по визам ЕС
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Tairo Lutter

Эстония поддерживает прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с РФ, но считает это недостаточным и планирует ограничить въезд в республику российских граждан с визами стран Евросоюза.

«Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, рассматривают возможность установления визового запрета на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами РФ с визами ЕС», - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Праге.

«Приоритетом Эстонии на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС было обсуждение возможностей, с помощью которых мы могли бы единогласно и быстро продвинуться вперед в вопросе предотвращения финансирования российской военной машины и восьмого пакета санкций, включая прекращение выдачи туристических виз гражданам России, – сказал Рейнсалу после встречи. – На встрече я призвал увеличить оборонную помощь Украине во имя безопасности Европы, и в то же время ограничить возможность гражданам России приезжать и равнодушно пользоваться свободами демократической Европы в то время пока в Украине гибнут невинные люди. Это наш моральный долг».

Он заявил, что двери Эстонии останутся открытыми для граждан России, прибывающих в страну по гуманитарным соображениям, а также представителей оппозиции.

На встрече в Праге министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о значительном увеличении числа граждан России, въехавших в ЕС и Шенгенскую зону, что создает угрозу европейской безопасности.

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