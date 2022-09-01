Рейнсалу: рассматриваем вопрос об ограничении въезда граждан России по визам ЕС

«Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, рассматривают возможность установления визового запрета на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами РФ с визами ЕС», - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Праге.

«Приоритетом Эстонии на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС было обсуждение возможностей, с помощью которых мы могли бы единогласно и быстро продвинуться вперед в вопросе предотвращения финансирования российской военной машины и восьмого пакета санкций, включая прекращение выдачи туристических виз гражданам России, – сказал Рейнсалу после встречи. – На встрече я призвал увеличить оборонную помощь Украине во имя безопасности Европы, и в то же время ограничить возможность гражданам России приезжать и равнодушно пользоваться свободами демократической Европы в то время пока в Украине гибнут невинные люди. Это наш моральный долг».