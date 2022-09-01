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Eesti Gaas в очередной раз резко поднимет цены для бытовых потребителей

rus.postimees.ee
Eesti Gaas в очередной раз резко поднимет цены для бытовых потребителей
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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Ants Liigus

Стоимость газа в пакете для бытовых потребителей Eesti Gaas, который в сентябре подорожал до 2,65 за кубометр, в октябре повысится до 4,10 евро, пишет ERR.

Как сообщил председатель правления Eesti Gaas Маргуса Каазик, повышение тарифов связано с уровнем цен на газовых биржах.

«В последнее время рыночная цена на газ последовательно двигалась вверх, иногда достигая уровня 330 евро/МВтч. На данный момент есть надежда на лучшее, так как цена несколько дней падала, но неясно, будет ли эта тенденция постоянной», — сказал Каасик.

С сентября цена пакета для бытовых потребителей выросла до 2,65 евро за кубометр. В начале прошлого года он стоил 0,48 евро, то есть в пять раз дешевле.

Весной прошлого года цена на газ на европейских рынках составляла 20 евро за мегаватт-час, но в предпоследнюю неделю августа был установлен новый ценовой рекорд — 339 евро за мегаватт-час. По мнению аналитиков, осенью цены могут еще вырасти из-за действий «Газпрома».

«Ситуация на газовом рынке остается нестабильной, прогнозы делать сложно. По нашей оценке, в рыночную цену заложено больше беспокойства, чем для этого есть причины с точки зрения надежности снабжения Европы», - сказал Каазик.

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